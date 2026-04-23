Economie

SIAM 2026: GPC Papier et Carton accélère ses investissements et mise sur l’innovation dans l’emballage agricole

VidéoAu SIAM 2026, GPC Papier et Carton confirme son rôle clé dans l’agriculture marocaine. Leader de l’emballage en carton ondulé, l’entreprise accompagne l’export des fruits et légumes avec près de 100 millions de cartons par an. Elle renforce ses capacités, notamment à Agropolis Meknès et Mohammedia, tout en innovant avec une machine d’impression numérique et un nouvel emballage pour les agrumes.

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Le 23/04/2026 à 09h31
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#SIAM 2026#GPC Papier et Carton#GPC#emballage

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