L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) a conclu jeudi 9 juin 2022 un accord de partenariat avec AstraZeneca, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondialement connues. Le partenariat porte notamment sur le développement de la santé numérique et de la télémédecine au Maroc.

Une alliance a été signée jeudi 9 juin 2022 entre l’UM6SS et le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca, afin de permettre aux deux établissements de coopérer pour le développement des liens entre le monde de l’industrie pharmaceutique et celui des universités par la création d’opportunités pour les étudiants et les enseignants en matière de recherche scientifique.

Le but de ce partenariat est d’améliorer les performances du système de santé au Maroc et de contribuer au développement de la santé numérique et de la télémédecine dans différents domaines thérapeutiques, indique l’UM6SS dans un communiqué.

D’autre part, les deux partenaires s’engagent, à travers cet accord, à collaborer pour le développement de projets visant l’amélioration de la pharmaco-économie et l'évaluation des technologies de la santé et de la recherche clinique au Maroc. Ils s’engagent également à mettre en œuvre des projets de développement de solutions numériques de santé et de télémédecine.

L’UM6SS, dont la valeur fondatrice est l’innovation, ambitionne de former des professionnels de santé ayant les compétences d’exercer leurs métiers dans un contexte international et de faire face aux défis croissants imposés par la mondialisation, souligne le même communiqué.