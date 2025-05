Saham met de l’ordre dans son pôle immobilier

Suite à l’acquisition de Société Générale Maroc, le groupe Saham poursuit sa réorganisation stratégique, en mettant notamment de l’ordre dans ses actifs immobiliers. «Parmi les initiatives récentes figure la création, en février, de Financière Sab Kénitra, une nouvelle société dédiée à l’achat, à la location et au développement immobilier, implantée dans la zone franche de Kénitra», rappelle le magazine Jeune Afrique.

«Cette structure est contrôlée par Saham Investment Limited, une holding discrète dirigée par Moulay M’hamed Elalamy, fils de l’ancien ministre de l’Industrie Moulay Hafid Elalamy et directeur général de Saham. La gestion opérationnelle de Financière Sab Kénitra a été confiée à Amine Guennoun, patron de Saham Immobilier, ainsi qu’à Mohamed El Marzouqi, un financier chevronné passé par Marjane Holding et Inwi», lit-on.

Déjà bien implanté dans l’immobilier de luxe à Casablanca, à travers des projets tels que Vert Marine, Hamilton et Le 25, Saham avait tenté en 2020 une incursion sur le marché français via la création de Saham Group Europe. «Cette filiale, basée à Paris et codirigée avec la family officer Caroline Forestier (ex-BNP Paribas Wealth Management), visait à développer des projets immobiliers dans la capitale française. Toutefois, ce projet n’a pas perduré», relève Jeune Afrique. La structure a été dissoute en avril 2024. Selon une source proche du dossier citée par le magazine, «ses actifs ont été rapatriés au Maroc pour financer l’opération de rachat de Société Générale Maroc».

Ce recentrage stratégique a également impacté la société civile immobilière SCI 38 E Guynemer, créée en 2020 pour l’acquisition d’un appartement dans le très chic 6e arrondissement parisien. Initialement détenue par Saham Europe, elle a été cédée en novembre dernier à E Holding, une entité d’investissement monégasque également pilotée par Moulay M’hamed Elalamy.

Depuis la cession de son pôle assurances au Sud-Africain Sanlam pour 1 milliard de dollars, suivie par la vente de ses parts dans Majorel à Teleperformance (où il siège aujourd’hui au conseil d’administration et détient encore 4 % du capital), Moulay Hafid Elalamy orchestre un repositionnement stratégique. Son objectif : recentrer l’ensemble des activités du groupe Saham sur le continent africain, avec un focus particulier sur le Maroc. Outre la finance, le groupe y reste actif dans l’éducation et l’agriculture.