Rachat par Saham de Société Générale Maroc: closing avant la fin 2024

C’est la fin d’une période plutôt longue de flottement, et même de doutes, quant à l’issue de l’opération. L’examen du dossier de rachat de la Société Générale par le groupe Saham, propriété de Moulay Hafid Elalamy, est finalisé, a annoncé le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. C’était lors de la conférence de presse ayant suivi la réunion du Conseil de la banque centrale, tenue mardi, indique le magazine Finances News Hebdo.

Jouahri a précisé «qu’un Comité des établissements de crédit sera convoqué à la mi-octobre pour statuer sur le dossier». Cela devrait aboutir à un closing définitif de l’opération avant la fin de l’année.

La Commission permanente du Conseil de la Concurrence a autorisé, en juin dernier, la prise de contrôle exclusif de Société Générale Maroc par Saham Finances à travers l’acquisition de 57,67 % de son capital, ainsi que la prise de contrôle exclusif par Saham Horizon de La Marocaine Vie, avec l’acquisition de 50,98 % de son capital social et de ses droits de vote. Il ne manquait plus que le feu vert de Bank Al-Maghrib.

Ce retard à l’allumage a donné lieu à bien à bien des spéculations. Et pour cause, après le rachat de Société Générale Maroc, Bank al-Maghrib devait rendre son verdict quant à l’agrément à accorder au groupe Saham dans un délai de 120 jours. Une autorisation indispensable à l’exercice de l’activité bancaire. Seulement, cela fait plus de quatre mois que le rachat de Société générale Maroc a été conclu. Le délai est donc dépassé.

L’explication est que la décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le wali de Bank al-Maghrib à l’entreprise requérante, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et des renseignements requis et fixés par circulaire.

Certains documents n’ont donc pas été envoyés à temps. Pas de quoi inquiéter le groupe Saham, interrogé par le magazine Jeune Afrique. Le groupe de MHE souligne que c’est le régulateur qui apprécie quant à la complétude du dossier.

Cinquième banque du Royaume, Société générale Maroc contrôle 6% à 7% de parts de marché des prêts et des dépôts. Il s’agit de la filiale africaine la plus rentable du géant bancaire tricolore.