Agrément de BAM à la Société Générale Maroc après rachat: les raisons du retard

Voilà cinq mois que le holding de Moulay Hafid Elalamy a conclu l’accord d’acquisition de la filiale marocaine de Société générale. Cette transaction est toutefois suspendue à un agrément du gouverneur de la Banque centrale. Un précieux sésame sans lequel le patron de Saham ne saurait endosser officiellement son costume de banquier. Techniquement, explique le magazine Jeune Afrique, cette décision intervient dans un délai maximum de 120 jours. Seulement, cela fait plus de quatre mois que le rachat de Société générale Maroc a été conclu.

Citée par Jeune Afrique, une source officielle à Bank al-Maghrib apporte la raison. Le dossier de demande d’un nouvel agrément à octroyer à la Société générale marocaine de banques (SGMB) est en cours d’instruction. Au sujet du délai, la même source cite l’article 34 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. «La décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le wali de Bank al-Maghrib à l’entreprise requérante, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et des renseignements requis et fixés par circulaire».

Pour Jeune Afrique, cela qui signifie que certains documents ont été envoyés il y a moins de quatre mois. «Pas d’inquiétude, toutefois, du côté du groupe Saham, qui considère que c’est le régulateur qui apprécie quant à la complétude du dossier», lit-on.

Pour rappel, le 11 avril, Société générale et le groupe Saham ont signé deux contrats de cession en vue de céder Société générale Marocaine de Banques (SGMB) incluant ses filiales et la Marocaine Vie, indiquait la communication financière diffusée par le groupe dirigé par Slawomir Krupa.

Cinquième banque du Royaume, Société générale Maroc, qui contrôle 6% à 7% de parts de marché des prêts et des dépôts, est la filiale africaine la plus rentable du géant bancaire tricolore, précise le magazine.

En 2023, elle a déclaré un produit net bancaire social (PNB) de 4,8 milliards de et un PNB consolidé de 5,5 milliards de dirhams, en croissance de 7,2 % sur un an ? pour un résultat net consolidé de 1,3 milliard de dirhams. La filiale du géant bancaire français compte près de vingt filiales et succursales, dont Eqdom, une société spécialisée dans le crédit à la consommation cotée à la Bourse de Casablanca, et la compagnie d’assurance la Marocaine Vie, qui figure dans le top 10 du secteur au Maroc.