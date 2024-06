Rachat de Société Générale Maroc par Elalamy: ce qui reste à faire

Après l’approbation du Conseil de la concurrence de l’acquisition par Moulay Hfid Elalamy de 57,67% des parts détenues par Société Générale France, il ne restera plus que plus que les validations des régulateurs bancaires et des assurances (Bank Al-Maghrib et ACAPS) pour clôturer la transaction.

Moulay Hafid Elalamy (MHE) n’est qu’à quelques encablures pour prendre le contrôle exclusif de Société Générale Maroc. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 1er juillet. Le fondateur et président de Saham Finances vient de recevoir le feu vert du Conseil de la concurrence pour le rachat des 57,67% détenus par Société Générale France dans le capital social et des droits de vote y associés de SGMB.

«Le OK du garant du respect au droit de la concurrence au Maroc s’étend également à l’acquisition par Saham Horizon de 50,98% du capital social et des droits de vote de La Marocaine Vie. Il s’agit là, pour la holding de l’ex-ministre de l’Industrie, de la première étape dans le processus des autorisations pour l’acquisition des filiales marocaines du groupe Société Générale France», lit-on.

Ne restera plus que les validations des régulateurs bancaires et des assurances (Bank Al-Maghrib et ACAPS) pour clôturer la transaction. Une transaction dont le montant avoisine les 8 milliards de dirhams. «Avec l’approbation du Conseil de la concurrence, l’attention se tourne désormais vers Bank Al-Maghrib et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) pour les validations finales. Ces approbations seront déterminantes pour finaliser une transaction qui pourrait redéfinir le paysage bancaire», souligne le quotidien.

En 2023, Société Générale Maroc a enregistré un produit net bancaire de 4,8 milliards de dirhams, confirmant sa position solide sur le marché. Son résultat net s’est établi à 1,3 milliard de dirhams, reflétant une gestion efficace. La croissance des crédits à la clientèle a atteint 94 milliards de dirhams.

«Avec plus de 400 agences et un éventail de services diversifiés, la banque demeure un acteur clé pour les particuliers et les entreprises. Créée en 1978, pour sa part, la Marocaine Vie est un acteur clé dans le domaine de l’assurance vie. En 2023, la compagnie a affiché un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dirhams, en croissance par rapport à l’année précédente, et gère des actifs de 10 milliards de dirhams», lit-on encore.

L’acquisition de 50,98% de ses parts par Saham Horizon marque un retour stratégique de MHE dans le secteur, renforçant sa position et soulignant sa volonté de réaffirmer son influence dans ce domaine. L’acquisition par MHE est significative pour le marché financier marocain. Elle reflète une tendance vers la consolidation et l’expansion des entreprises locales dans le secteur financier.