Saham officialise l’acquisition de Société générale

C’est officiel: le groupe Saham a annoncé ce mardi la finalisation de la prise de contrôle de la SGMB et de La Marocaine Vie, indique le magazine Challenge. «Saham Finances a finalisé l’acquisition auprès de Société Générale S.A de 57,67% du capital social et des droits de vote de Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et de La Marocaine Vie conformément aux accords signés le 11 avril 2024», indique le groupe, cité par l’hebdomadaire.

Par conséquent, Saham Finances, Société Générale Maroc et Investima déposeront une offre publique d’achat des actions Eqdom, poursuit la même source.

Le groupe Société Générale avait annoncé la signature de deux contrats de cession avec Saham, en vue de céder la Société Générale Marocaine de Banques, y compris ses filiales, ainsi que La Marocaine Vie.

«Après le feu vert des autres régulateurs (Conseil de la concurrence, ACAPS, CNDP, AMMC), le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a déclaré en septembre qu’une décision définitive devrait intervenir avant la fin de l’année, suite à l’introduction de la demande d’agrément par le groupe de Moulay Hafid Elalamy», écrit-on.

Après des mois de suspense, la Banque centrale a donné son feu vert au groupe Saham pour prendre le contrôle de la filiale marocaine du géant bancaire français.

Délivrée le 1ᵉʳ novembre, l’autorisation a été publiée au Bulletin officiel paru le 22 novembre suivant.

Après avoir cédé successivement son pôle assurances au profit du Sud-africain Sanlam et ses participations au mastodonte de la relation client Majorel au Français Teleperformance, l’homme d’affaires et ancien ministre marocain fait ainsi son grand retour dans le secteur bancaire.

Les accords entre les deux parties prévoient la cession de la participation de Société Générale (57,67%) dans Société Générale Marocaine de Banques, incluant ses filiales, ainsi que la totalité des parts détenues par Sogécap dans La Marocaine Vie.

«Le deal s’inscrit dans le cadre de la feuille de route stratégique de Société Générale France, présentée en septembre 2023, visant à simplifier et à renforcer le modèle opérationnel du groupe», écrit-on encore.

La transaction est évaluée à 745 millions d’euros, et devrait avoir un impact positif estimé à environ 15 points de base sur le ratio CET1 du Groupe, à la finalisation de l’opération.