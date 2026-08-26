Risque de choc sur le yen: le Maroc sous la menace indirecte du «carry trade»

Lorsqu’une simple fluctuation monétaire à Tokyo menace de faire vaciller Wall Street avant de résonner jusqu’aux rivages de Casablanca, c’est toute l’architecture des marchés interconnectés qui rappelle sa fragilité. La récente analyse produite par BMCE Capital Global Research, reprise par le quotidien Les Inspirations Eco du 27 août, met en lumière les risques sous-jacents d’une mécanique financière longtemps restée dans l’ombre du grand public: le débouclage précipité du carry trade sur le yen japonais.

Cette stratégie financière repose sur un mécanisme fondamentalement accessible. Profitant de taux d’intérêt historiquement bas imposés par la Banque du Japon, les investisseurs internationaux empruntent massivement en yens pour réallouer ces liquidités vers des actifs nettement plus rémunérateurs à travers le monde, principalement aux États-Unis et sur certains marchés émergents. Cette mécanique génère des gains confortables tant que la devise nippone demeure faible ou stable. En revanche, dès que le yen entame une remontée brutale, l’équation s’inverse dramatiquement. Pour rembourser leurs dettes devenues plus chères, les investisseurs doivent racheter en urgence de la monnaie japonaise, ce qui les contraint à liquider précipitamment leurs autres placements à travers le monde pour dégager du cash.

C’est précisément cette vulnérabilité qui s’est manifestée lors de l’agitation observée entre la fin juillet et le début du mois d’août 2026. Malgré des cours ayant frôlé les 164 yens pour un dollar sous la pression des écarts de taux, les interventions ciblées des autorités monétaires nippo-américaines ont temporairement ramené la parité autour de 157 à 158 yens. «Si ces mesures ont calmé la spéculation immédiate, elles n’ont en rien résolu le déséquilibre de fond qui alimente ces mouvements de capitaux», écrit Les Inspirations Eco.

Le risque ultime ne réside pas tant dans la valeur intrinsèque de la monnaie japonaise que dans la contagion possible à l’échelle globale. En cas de débouclage massif, les premiers actifs sacrifiés sur l’autel de la liquidité sont généralement les plus liquides: les géants de la technologie américaine, les obligations émergentes, les devises à fort rendement ou encore les crypto-actifs. Les analystes redoutent ainsi un scénario en spirale où les appels de marge forcés alimenteraient de nouvelles ventes d’actifs, provoquant une crise de liquidité systémique, un assèchement du marché interbancaire et un resserrement global du crédit.

Il convient toutefois de tempérer les inquiétudes, car BMCE Capital Global Research privilégie à ce stade l’hypothèse d’une transition maîtrisée. Le scénario central repose sur une convergence graduelle des politiques monétaires: un assouplissement prudent de la Réserve fédérale américaine combiné à une normalisation très progressive de la Banque du Japon. Dans ce cadre, la parité entre le dollar et le yen s’installerait sereinement dans une zone comprise entre 150 et 155 yens, évitant ainsi un choc frontal sur les marchés mondiaux.

Pour l’économie marocaine, l’exposition à ces turbulences demeure avant tout indirecte et transite principalement par le canal du dollar. En période de tempête financière internationale, la monnaie américaine joue son rôle traditionnel de valeur refuge. Or, avec un panier de référence du dirham composé à 60% d’euro et à 40% de dollar, une forte poussée du billet vert créerait un effet de ciseaux préjudiciable. «Le dirham s’apprécierait face à la monnaie européenne tout en s’affaiblissant face à la devise américaine. Cette dynamique alourdirait directement la facture des importations libellées en dollars, en particulier les approvisionnements énergétiques et les matières premières, venant ainsi dégrader la balance commerciale du Royaume», souligne Les Inspirations Eco.

Le Maroc dispose heureusement d’amortisseurs solides pour faire face à d’éventuelles secousses extérieures. La marge de fluctuation du dirham, encadrée à plus ou moins 5%, offre une latitude d’action précieuse à la Banque centrale. De surcroît, le pays peut s’appuyer sur la Ligne de crédit modulable du FMI représentant 5 milliards de dollars, des réserves de change confortables couvrant près de sept mois d’importations, un contrôle rigoureux des capitaux et une dette publique très majoritairement domestique. Face à cette interconnexion croissante des risques, les experts recommandent néanmoins aux investisseurs institutionnels locaux de maintenir une grande prudence en privilégiant la liquidité et la qualité des fondamentaux.