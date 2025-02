Restructuration de l’artisanat: lancement de la carte professionnelle numérique

Afin de renforcer le rôle économique de l’artisanat traditionnel, le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat, Barid-Al-Maghrib et la Fédération des chambres d’artisanat ont conclu un partenariat. La création d’une carte professionnelle numérique pour les artisans constitue la première étape de cette initiative. Cette carte nouvelle génération, dotée d’un code QR, sera mise au point à partir d’une plateforme à laquelle contribueront Barid-Al-Maghrib, la Fédération des chambres d’artisanat et le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat.

Cette carte facilitera l’accès des artisans aux offres de financement, améliorera les conditions de transport des produits artisanaux et leur permettra d’accéder aux marchés locaux et nationaux. La carte comprendra également des services supplémentaires qui seront dévoilés ultérieurement dans le cadre d’accords de coopération avec plusieurs autres partenaires.

De manière plus générale, l’accord tripartite vise à numériser les services des chambres de l’artisanat, à achever la mise en place du projet du registre national de l’artisanat, ainsi qu’à uniformiser le processus de délivrance des cartes professionnelles pour les artisans.

Les axes de l’accord prévoient en outre «l’octroi de certificats et de diplômes de formation professionnelle et l’installation de services de marketing digital. Des offres logistiques pour le transport des produits d’artisanat à des prix préférentiels au niveau national et international sont également prévues».

Suivant les clauses de la convention-cadre, un accord spécifique a été signé avec Poste Media pour la préparation, l’impression et la distribution de la carte professionnelle aux artisans. «400.000 artisans sont inscrits à la Caisse nationale de la sécurité sociale. L’accord d’aujourd’hui vise à restructurer l’artisanat et à en faire un des leviers économiques qu’il faudra développer car il préserve notre identité, notre culture et notre histoire», a déclaré Lahcen Saadi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, interrogé par Le360.