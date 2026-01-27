Réserves des barrages: la plus forte hausse en sept ans

Les réserves en eau des barrages ont connu une progression spectaculaire entre le 26 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, atteignant 8,83 milliards de m³, contre 6,05 milliards de m³ un mois plus tôt, selon les données publiées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau. «Cette augmentation de près de 2,8 milliards de m³ en quatre semaines ramène le volume stocké à un niveau inédit depuis juin 2019, reflétant l’impact des récentes pluies abondantes et des efforts de gestion hydrique», indique le magazine Finances News Hebdo.

Le taux de remplissage national a suivi une trajectoire similaire, passant de 36,1 à 52,7%, soit un bond de 16,6 points en un mois, une amélioration qui témoigne de la reprise des ressources en eau après plusieurs années de sécheresse et de tensions sur l’approvisionnement. Les apports les plus significatifs ont été enregistrés dans les grands barrages du Royaume.

Le barrage Al Wahda, le plus important du pays, a enregistré la hausse la plus notable, avec près de 796 millions de m³ supplémentaires. Ses réserves sont passées de 1,62 à 2,41 milliards de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 45,9 à 68,5%. Le barrage Ahmed El Hansali, situé dans le nord, a lui aussi connu une augmentation importante de ses réserves, passées de 132,6 à 389,7 millions de m³, faisant progresser son taux de remplissage de 19,8 à 58,3%. Bin El Ouidane a reçu un apport d’environ 351 millions de m³, permettant à ses réserves d’atteindre près de 510 millions de m³ et à son taux de remplissage de dépasser 35%.

Au sud, le barrage Al Massira a enregistré un apport de plus de 246 millions de m³, portant ses réserves à environ 433 millions de m³. Malgré cette progression, le taux de remplissage reste inférieur à 13% en raison de la très grande capacité de stockage de l’ouvrage. Dans le Nord, le barrage Idriss Ier a gagné près de 195 millions de m³, atteignant 620 millions de m³ de réserves et un taux de remplissage supérieur à 54%. Le barrage Mohammed Ben Abdellah s’est rapproché de sa capacité maximale après un apport de plus de 18 millions de m³, avec un taux de remplissage dépassant 96%.

D’autres barrages du Royaume ont également bénéficié des récentes précipitations. Oued El Makhazine a vu ses réserves augmenter de plus de 112 millions de m³, atteignant un taux de remplissage de 100%. Le barrage Youssef Ben Tachfine a gagné environ 100 millions de m³, portant son taux de remplissage de 13,7 à 47,2 %. Dar Khrofa et Hassan Ier figurent également parmi les barrages ayant enregistré des hausses notables de leurs réserves au cours de la même période, confirmant une amélioration générale des ressources hydriques nationales.

Cette hausse significative des volumes stockés dans les barrages devrait renforcer la sécurité hydrique du pays pour les mois à venir et offrir un répit bienvenu aux secteurs agricole et urbain, fortement dépendants des ressources en eau.