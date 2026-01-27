Economie

Réserves des barrages: la plus forte hausse en sept ans

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Massira

Revue de presseEn l’espace d’un mois, les réserves des barrages ont bondi de près de 2,8 milliards de m³ pour atteindre un total de 8,83 milliards de m³, un niveau inédit depuis juin 2019. Cette progression spectaculaire, portée par de fortes pluies, a permis au taux de remplissage national de passer de 36,1 à 52,7%, offrant un répit bienvenu après plusieurs années de sécheresse. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News.

Par La Rédaction
Le 27/01/2026 à 20h02

Les réserves en eau des barrages ont connu une progression spectaculaire entre le 26 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, atteignant 8,83 milliards de m³, contre 6,05 milliards de m³ un mois plus tôt, selon les données publiées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau. «Cette augmentation de près de 2,8 milliards de m³ en quatre semaines ramène le volume stocké à un niveau inédit depuis juin 2019, reflétant l’impact des récentes pluies abondantes et des efforts de gestion hydrique», indique le magazine Finances News Hebdo.

Le taux de remplissage national a suivi une trajectoire similaire, passant de 36,1 à 52,7%, soit un bond de 16,6 points en un mois, une amélioration qui témoigne de la reprise des ressources en eau après plusieurs années de sécheresse et de tensions sur l’approvisionnement. Les apports les plus significatifs ont été enregistrés dans les grands barrages du Royaume.

Le barrage Al Wahda, le plus important du pays, a enregistré la hausse la plus notable, avec près de 796 millions de m³ supplémentaires. Ses réserves sont passées de 1,62 à 2,41 milliards de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 45,9 à 68,5%. Le barrage Ahmed El Hansali, situé dans le nord, a lui aussi connu une augmentation importante de ses réserves, passées de 132,6 à 389,7 millions de m³, faisant progresser son taux de remplissage de 19,8 à 58,3%. Bin El Ouidane a reçu un apport d’environ 351 millions de m³, permettant à ses réserves d’atteindre près de 510 millions de m³ et à son taux de remplissage de dépasser 35%.

Au sud, le barrage Al Massira a enregistré un apport de plus de 246 millions de m³, portant ses réserves à environ 433 millions de m³. Malgré cette progression, le taux de remplissage reste inférieur à 13% en raison de la très grande capacité de stockage de l’ouvrage. Dans le Nord, le barrage Idriss Ier a gagné près de 195 millions de m³, atteignant 620 millions de m³ de réserves et un taux de remplissage supérieur à 54%. Le barrage Mohammed Ben Abdellah s’est rapproché de sa capacité maximale après un apport de plus de 18 millions de m³, avec un taux de remplissage dépassant 96%.

D’autres barrages du Royaume ont également bénéficié des récentes précipitations. Oued El Makhazine a vu ses réserves augmenter de plus de 112 millions de m³, atteignant un taux de remplissage de 100%. Le barrage Youssef Ben Tachfine a gagné environ 100 millions de m³, portant son taux de remplissage de 13,7 à 47,2 %. Dar Khrofa et Hassan Ier figurent également parmi les barrages ayant enregistré des hausses notables de leurs réserves au cours de la même période, confirmant une amélioration générale des ressources hydriques nationales.

Cette hausse significative des volumes stockés dans les barrages devrait renforcer la sécurité hydrique du pays pour les mois à venir et offrir un répit bienvenu aux secteurs agricole et urbain, fortement dépendants des ressources en eau.

Par La Rédaction
Le 27/01/2026 à 20h02

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Comment les réserves des barrages ont progressé de 20 points en cinq mois

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les récentes pluies dopent les réserves des barrages du Royaume

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Un gain de 119 millions de m³ entre le 15 et le 17 décembre: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

105 millions de m³ en cinq semaines: comment les dernières pluies ont boosté les réserves des barrages

Articles les plus lus

1
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
2
Barrages: les retenues dépassent 9 milliards de m³, le taux de remplissage frôle 54%
3
L’Algérie se marginalise
4
Jean-Baptiste Guégan: «la CAN 2025 au Maroc, un tournoi qui rompt avec les vieux récits»
5
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
6
Tribune. Influence: quand une invitation suffit à fabriquer une voix
7
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
8
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
Revues de presse

Voir plus