Réseau routier: le Maroc passe à la vitesse supérieure

La voie express Tiznit-Dakhla, longue de 1.055 km, compte parmi les réalisations qui étaient les plus attendues en 2025. Mobilisant une enveloppe de plus de 9 milliards de dirhams, cet axe fluidifie désormais la circulation des personnes et des marchandises tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour l’ensemble de la région, comme l’indiquait précédemment M’barek Fencha, directeur central de la voie express Tiznit-Dakhla, dans une déclaration pour Le360.

Vue d'un tronçon de la voie express Tiznit-Dakhla, qui s'étend sur une distance de 1.055 km. (M.Oubarka/Le360). Le360

En parallèle, plusieurs projets ont été mis en chantier en 2025, notamment la voie express Fès-Taounate (73 km), celle reliant Tétouan à Chefchaouen par la route nationale n°2 (53 km) et le triplement de la route nationale n°6 entre Dar Sikka et Sidi Allal Bahraoui, accompagné de la construction de deux échangeurs à Sidi Chafi et sur la route régionale n°407, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le programme intègre également la voie express Sidi Yahya-Sidi Kacem via la route nationale n°4 (48 km), le dédoublement de la route nationale n°8 sur l’axe Marrakech-Kelaa des Sraghna (64 km), ainsi que le lancement de la voie express Oued Zem-Ain Aouda, dont le tracé s’étend sur 127 km.

Lire aussi : Voie express Tiznit-Dakhla: les coulisses d’un chantier titanesque

Plusieurs opérations ont été également engagées, dont la remise à niveau de la route nationale n°12 entre Tinghir et Béni Mellal (220 km), le renforcement et l’élargissement de la nationale n°7 entre Tahannaout et Taroudant (130 km), ainsi que la réalisation de nouvelles routes entre Smara, Amgala et Mahbès, représentant 182 km.

Le chantier du viaduc d’Oued Sakia El Hamra a par ailleurs continué de progresser. Cet ouvrage de près de 1,7 kilomètre de long, dont le coût est estimé à 1,38 milliard de dirhams, s’inscrit dans la dynamique du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Sa mise en service est attendue au second semestre 2027.

Sur le chantier du viaduc de l'oued Sakia El Hamra. (H.Yara/Le360)

L’accès routier au port de Nador West Med a, quant à lui, été consolidé par l’accélération d’un ensemble de projets complémentaires, parmi lesquels l’autoroute Guercif-Nador (104 km), le doublement de la route nationale n°16 entre Nador et le terminal portuaire (32 km), la mise à niveau de la nationale n°19 sur le corridor Selouane-Taourirt-Guercif (87,6 km) et la modernisation du tronçon Ajdir-port de la nationale n°16 (85,5 km).

Des interventions complémentaires ont également été initiées dans la région orientale, avec le doublement de la route nationale n°2 entre Aroui, Driouch, Midar et Kassita (70,4 km) et la réhabilitation de la route régionale n°610 reliant Zghanghan à Imzouren sur 89 km.

Sur le réseau autoroutier, 192 km de nouvelles sections ont été lancées, avec en tête les axes Guercif–Nador (104 km) et Tit Mellil–Berrechid (29 km), ce dernier devant être livré avant la fin de l’année 2025. Le projet d’autoroute continentale Rabat–Casablanca (59 km) a, par ailleurs, enregistré des avancées significatives, tandis que les travaux de triplement de l’axe Casablanca–Berrechid ont été achevés.

À plus long terme, 763 km supplémentaires d’autoroutes sont actuellement en phase d’études préliminaires, répartis sur huit corridors structurants identifiés comme prioritaires.

1.200 km de chaussées réhabilitées

L’entretien du patrimoine existant n’a pas été sacrifié au profit des nouveaux chantiers, avec plus de 1.200 km de chaussées réhabilitées et quelque 5.000 km de routes ayant bénéficié d’une remise à niveau de la signalisation. Pas moins de 87 ouvrages d’art ont été reconstruits ou restaurés et 114 chantiers supplémentaires sur des structures dégradées ont été engagés.

Un vaste programme de désenclavement intercommunal a été également lancé fin 2025 dans le cadre de la stratégie de connectivité territoriale prioritaire. Ce plan porte sur la réalisation de 1.774 km de routes rurales, mobilisant une enveloppe budgétaire de 1,6 milliard de dirhams.