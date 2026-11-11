Red Med Capital, conseil de Jet Energy pour son introduction en Bourse alliant ingénierie financière et expertise des marchés

Dans un environnement boursier marqué par une sélectivité accrue des investisseurs, cette opération se distingue par une ingénierie financière élaborée, reposant notamment sur une Offre à Prix Ouvert intégrant un mécanisme de détermination du prix fondé sur la demande des investisseurs, traduisant une structuration adaptée aux spécificités de l’entreprise et aux conditions du marché. Le prix définitif a ainsi été fixé ce jour à 143 DH par action, soit la borne haute de la fourchette proposée.

Le succès de cette introduction en Bourse, qui a enregistré une demande globale de près de 12 milliards de DH, soit un multiple de souscription de 31 fois, avec la participation d’environ 26.000 souscripteurs, témoigne de la confiance des investisseurs dans le positionnement de Jet Energy et ses perspectives de croissance dans un secteur stratégique pour le Royaume. L’ampleur de cette demande reflète également l’efficacité du dispositif de placement déployé.

Dans le cadre de cette opération, Red Med Capital a mobilisé les expertises complémentaires de ses deux filiales: Red Med Corporate Finance, en qualité de Conseiller Financier et Coordinateur Global, et Red Med Securities, en qualité de Chef de File du Syndicat de Placement, en charge de la coordination du placement auprès des investisseurs.

Red Med Capital accompagne les entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’une opération de marché, de sa structuration à son placement, en proposant une approche sur mesure, adaptée à leurs ambitions de développement et aux exigences des marchés financiers.

La première cotation de Jet Energy à la Bourse de Casablanca est prévue le 16 novembre 2026.