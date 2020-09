© Copyright : DR

Baptisé «Transform Tomorrow Together», le nouveau plan de transformation de la Société Centrale de Réassurance (SCR) a été présenté lors de la réunion du conseil d’administration, présidé par Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la CDG.

Le nouveau plan triennal 2021-2023 fait suite à l’arrivée à échéance du plan de transformation STRONG II. Ce dernier s’est soldé par un chiffre d’affaires additionnel de 191 millions de dirhams (entre2017 et 2018), indique la SCR dans un communiqué.

Décliné autour de 4 piliers et de 8 axes, le nouveau Plan «Transform Tomorrow Together», qui tient compte des recommandations de la Cour des comptes, vise à renforcer le positionnement opérationnel de la SCR et à accélérer sa croissance à la fois au Maroc et à l’international, ajoute le communiqué.

La réunion, vendredi, du conseil d’administration a été marquée par la désignation de deux administrateurs indépendants, Jean Casanova et Christian Mounis.

Diplômé de l’Institut des actuaires, statisticien de l’Institut des statistiques de Paris et titulaire d’un MBA INSEAD, Jean Casanova a occupé de nombreux postes de responsabilité au sein de grandes compagnies d’assurances et de réassurance de l’Hexagone telles que la Caisse Centrale de Réassurance, Odyssée re France SA ou encore GAN. Spécialiste de la réassurance de biens et de responsabilités (IARD), Jean Casanova a mené une longue mission Catastrophes naturelles en Thaïlande de septembre 2012 à juin 2014 pour le compte de la CCR.

Pour sa part, Christian Mounis, diplômé de l’ESSEC et de la Wharton School (Université de Pennsylvanie, Etats-Unis), compte à son actif une longue carrière internationale au sein notamment du groupe SCOR. Il est aujourd’hui consultant en réassurance vie et non-vie en Europe et en Asie.