Qui est Tarik Hammane, le nouveau patron de l’ONEE?

La nomination de Tarik Hammane en tant que directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a été actée lors du Conseil des ministres présidé par le Roi, à l’initiative de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Elle intervient quelques semaines après la sortie d’un avis du Conseil de la concurrence, lequel a dressé un constat pour le moins alarmiste de la situation de l’ONEE (notamment le niveau de la dette qui dépasse les 100 milliards de dirhams).

L’avis de l’institution présidée par Ahmed Reda Chami rejoint les conclusions du rapport de la commission spéciale chargée du NMD, qui avait recommandé une séparation de l’activité de production et celle de la distribution. Le choix est donc porté sur Tarik Hammane pour piloter le chantier de la restructuration de l’Office, en ligne avec les nouvelles orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’État, adoptées lors du Conseil des ministres de ce samedi 1er juin.

Avant sa nomination à la tête de l’ONEE, Tarik Hamane était directeur général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN). Auparavant, il était vice-président chargé des activités de développement de l’hydrogène dans le monde entier de Total Eren (bras armé du groupe TotalEnergies spécialisé dans les énergies renouvelables et l’hydrogène vert). Il a dirigé le développement de nombreux projets d’hydrogène vert, au Maroc, en Égypte, en Mauritanie, en Tunisie, au Chili, en Argentine, au Brésil, en France et en Italie. Il était responsable de tous les processus de développement jusqu’au produit final (H2 vert, ammoniac, H2 comprimé, méthanol).

Tarik Hammane était également chargé de conclure des contrats d’achat avec les offtakers (principalement en Europe, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, et en Asie, au Japon et en Corée du Sud). Il a occupé également le poste de directeur général des filiales de Total Eren en Afrique du Nord.

Entre 2017 et 2022, Hammane a occupé le poste de directeur de développement chez MASEN, après avoir assuré, entre 2009 et 2017, les fonctions de directeur des projets et du programme production à l’ONEE. Auparavant, il a été, de 2007 à 2009, chef de la division Turbines à gaz à l’ONEE.

Tarik Hamane est ingénieur en génie électrique et automatique et titulaire d’un master en systèmes d’information industrielle de l’École centrale et de l’INSA de Lyon. Il a également obtenu un MBA de l’École des Ponts et Chaussées de Paris (aujourd’hui École des Ponts ParisTech).