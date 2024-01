ONEE: les syndicats annoncent neuf jours de grève

Tensions sociales à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE): selon Al Akhbar de ce mardi 2 janvier 2024, à l’origine de cette crise, une décision du gouvernement d’instaurer des sociétés régionales multiservices pour la distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide.

Cette décision implique en effet, écrit Al Akhbar, «la mutation des travailleurs de l’ONEE aux sociétés régionales multiservices», ce que rejettent les syndicats qui représentent les travailleurs.

C’est pourquoi la coordination syndicale des travailleurs de la branche de l’eau potable de l’ONEE, vient d’annoncer la tenue d’une série de grèves nationales.

Les syndicalistes l’affirment, «le projet de loi tel qu’adopté récemment par le conseil de gouvernement contrevient au caractère public d’un secteur dynamique et stratégique pour le Maroc», et selon Al Akhbar, ils s’inquiètent aussi du fait que le nouveau texte ne se retrouve à «porter atteinte aux avancées que les salariés de l’Office ont accumulées».

Les syndicalistes craignent aussi que le projet de loi adopté par le Conseil de gouvernement «ouvre ‘l’appétit du capital’ en vue d’asseoir sa mainmise sur ce service public dynamique, ce qui impacterait négativement le pouvoir d’achat du citoyen marocain», écrit Al Akhbar.

Les salariés de l’ONEE ont donc annoncé une série de grèves les 3, 4 et 5 janvier, et s’apprêtent aussi à un sit-in le 4 janvier, devant les directions régionales et provinciales de l’office. Ils ont aussi prévu de se remettre en grève les 16, 17 et 18 janvier et les 24, 25 et 26 janvier, soit un total de 9 jours de grève en un mois.

Après leurs sit-ins régionaux, les travailleurs de l’ONEE veulent poursuivre leur mouvement contestataire avec une manifestation nationale, le 25 janvier prochain devant la direction générale de l’Office, à Rabat.

D’après Al Akhbar, avec cette série de grèves, ils veulent contester l’impossibilité d’un dialogue, que leur impose la direction de l’ONEE.