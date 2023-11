ONEE: mise en service de la station de dessalement de l’eau de mer au poste frontalier El Guerguarate

À l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, Abderrahim El Hafidi, Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), a donné, ce mardi 7 novembre 2023, le coup d’envoi de la mise en service de la station de dessalement d’eau de mer destinée à l’alimentation en eau potable du poste frontalier d’El Guerguarate.

D’un coût global de 30 millions de dirhams, financé à hauteur de 26 millions de dirhams par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud (APDS), et à hauteur de 4 millions de dirhams par l’ONEE, le projet consiste en la réalisation et l’équipement d’un nouveau forage, d’une station de dessalement de l’eau de mer avec un débit de 432 m3/jour et la construction d’un réservoir surélevé d’une capacité de 200 m3, ainsi que d’un réseau de distribution d’un linéaire de 5 km.

Ce projet permettra l’amélioration des conditions de desserte en eau potable de la population de cette zone par un approvisionnement en eau de meilleure qualité à partir d’une station locale de dessalement, distribuée, dans une première phase, par des camions-citernes. Sans une seconde phase, le projet comprend également la réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable, dont les travaux seront lancés courant 2024.

Accompagnant le plan de développement des provinces du Sud, l’ONEE a réalisé plusieurs projets structurants dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide. L’investissement global consenti dans ces deux domaines, durant la période 1975 à 2023, s’est élevé à 7,8 milliards de dirhams. À l’horizon 2027, l’Office projette un investissement global dans les provinces du Sud d’un montant 2,9 milliards de dirhams.