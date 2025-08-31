Economie

Quand la fintech britannique bouscule le paysage bancaire dans le Royaume

Une carte bancaire Revolut.

Carte bancaire délivrée par la banque alternative Revolut.

Revue de presseL’arrivée, potentielle, de la néobanque britannique Revolut, pourrait bouleverser le paysage bancaire du Royaume. Avec ses frais réduits et son modèle freemium, la fintech européenne ambitionne de séduire consommateurs et Marocains résidant à l’étranger, tout en bousculant les pratiques traditionnelles des banques locales. Mais, entre opportunités et obstacles réglementaires, le chemin vers l’implantation reste semé d’embûches. Cet article est une revue de presse tirée du magazine Jeune Afrique.

Par La Rédaction
Le 31/08/2025 à 19h18

Sans les révolutionner, l’éventuelle arrivée de la néobanque britannique Revolut va bousculer bien des usages bancaires dans le Royaume. Le constat est du magazine Jeune Afrique. Début août, Bank Al-Maghrib a rencontré les dirigeants de la société fondée par Nikolay Storonsky et Vlad Yatsenko en 2015, célèbre pour ses frais et commissions très réduits. «Le Maroc est un marché que nous évaluons et que nous considérons comme attractif, avec le potentiel d’offrir une proposition de services unique à nos clients», indique la fintech britannique.

Une source autorisée de la Banque centrale, cité par le magazine, précise que «les échanges ont porté sur les spécificités de l’écosystème financier marocain, l’offre bancaire existante et les besoins éventuels en termes de services susceptibles de répondre à des segments de marché spécifiques».

Revolut, valorisée à 65 millions de dollars en juillet et considérée comme la fintech la plus prometteuse d’Europe, pourrait représenter une bouffée d’air pour les consommateurs du Royaume. Cité par Jeune Afrique, Ouadi Madih, président de la Fédération nationale des associations du consommateur (Fnac) explique que l’arrivée de cet acteur pourrait inciter à une baisse des frais bancaires, aujourd’hui jugés exorbitants. «Entre les frais de tenue de compte, les cartes bancaires, les commissions sur les retraits hors réseau ou les virements internationaux, les usagers peuvent payer entre 1.000 et 2.000 dirhams par an», a-t-il expliqué.

Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) pourraient, eux aussi, bénéficier de cette arrivée. En 2024, plus de 117 milliards de dirhams ont été envoyés dans le Royaume par cette communauté, souvent amputés de frais élevés et soumis à des minimums forfaitaires.

Le modèle commercial de Revolut repose sur le freemium, soit un service de base gratuit, puis l’offre de services complémentaires payants, explique Jeune Afrique. Cette stratégie pourrait s’inscrire dans les objectifs des régulateurs marocains, qui souhaitent à la fois augmenter le taux de bancarisation (54% en 2024) et accélérer la digitalisation des paiements.

Le Conseil de la concurrence a récemment rappelé que le prélèvement de frais sur les paiements électroniques était interdit, estimant que «ces frais sont injustifiés, accordent des avantages indus aux acteurs concernés et compromettent la libre concurrence sur les marchés, ainsi que les efforts de digitalisation de l’État». Pourtant, la marge sur commissions reste une source de revenus importante pour les banques locales, représentant près de 10 milliards de dirhams en 2024, soit 14% du produit net bancaire.

Les principaux acteurs du secteur n’ont pas souhaité commenter cette possible arrivée. L’implantation de Revolut dans le Royaume pourrait se heurter à des obstacles réglementaires rapporte Jeune Afrique. La loi 31-08 sur la protection du consommateur offre un droit de rétractation et des protections contre la fraude, mais ne prévoit pas explicitement de mécanisme de rétro-facturation pour contester un paiement frauduleux par carte bancaire, une norme déjà établie en Europe et aux États-Unis. Par ailleurs, la loi 09-08 sur la protection des données personnelles, datant de 2009, montre ses limites, notamment sur la notification des violations de données et l’absence de mesures extraterritoriales.

Également cité par Jeune Afrique, Yasser Elkouri, doctorant, souligne que «les systèmes d’intelligence artificielle entrent souvent en conflit avec les principes de la loi 09-08, créant des tensions entre innovation technologique et protection des droits individuels».

Par La Rédaction
Le 31/08/2025 à 19h18
#Inclusion financière#banques#Fintech#carte bancaire

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Néobanques: Revolut officiellement aux portes du Royaume

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Revolut pose un premier pied au Maroc, un marché bancaire verrouillé

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fin du quasi-monopole du CMI: une nouvelle ère pour les paiements électroniques

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Ce que le Maroc entreprend pour limiter la circulation du cash

Articles les plus lus

1
Comment Alger a sciemment marginalisé la Ligue arabe dans la fabrique de la cause sahraouie
2
Pourquoi François Mitterrand a «reconnu» le Polisario en 1977, manœuvre qui a influencé la gauche française
3
Opération Marhaba 2025: des adieux émouvants à l’aéroport d’Oujda-Angad
4
Le Monde à l’envers
5
Le Maroc mérite mieux qu’un récit paresseux!
6
Taha Bouhafs: du casseur LFI de banlieue au bouffon numérique du Polisario
7
Info360. Le groupe CDG à la rescousse pour accélérer le projet de l’Avenue royale à Casablanca
8
Une polémique qui fait «Tach»: le clip du rappeur marocain Draganov scandalise l’Algérie
Revues de presse

Voir plus