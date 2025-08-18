Economie

Néobanques: Revolut officiellement aux portes du Royaume

DR

Revue de presseAvec près de 60 millions d’utilisateurs dans le monde et une valorisation estimée à 41 milliards d’euros, le géant de la fintech a déjà amorcé son implantation dans le royaume en attendant l’aval de Bank Al-Maghrib. Une arrivée qui pourrait bouleverser le paysage bancaire national et accélérer la digitalisation des services financiers. Cet article est une revue de presse tirée du lmagazine hebdomadaire Challenge.

Par La Rédaction
Le 18/08/2025 à 19h26

La néobanque britannique Revolut s’apprête à franchir une nouvelle étape stratégique en ciblant le marché marocain. Après avoir désigné un premier responsable pour piloter ses opérations locales, l’acteur phare de la fintech européenne aurait déjà soumis une demande d’approbation réglementaire auprès de Bank Al-Maghrib, signe tangible de sa volonté de s’implanter durablement dans le royaume, écrit le magazine Challenge.

Fondée en 2015 à Londres, Revolut a profondément redéfini la relation des particuliers aux services financiers en Europe. Ses atouts résident dans la rapidité et la simplicité: ouverture de compte en quelques minutes, paiements internationaux sans frais cachés, carte multi-devises, investissements en actions ou cryptomonnaies, sans oublier une assistance client en ligne disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7..

Contrairement aux banques traditionnelles, qui digitalisent leurs procédures, Revolut, comme toutes les néobanques, a été conçue dès l’origine comme une expérience 100% numérique, centrée sur le smartphone et l’utilisateur. Avec près de 60 millions de clients à l’échelle mondiale, la fintech est désormais considérée comme l’un des poids lourds du secteur. Sa valorisation, estimée à 41 milliards d’euros, témoigne de son poids grandissant dans l’industrie bancaire internationale.

L’arrivée potentielle de Revolut dans le Royaume intervient dans un contexte où le secteur bancaire local se digitalise à grands pas, mais reste encore dominé par des acteurs historiques. La présence d’une néobanque de cette envergure pourrait rebattre les cartes.

Cité par Challenge, Adnane Messaoud, expert en fintech, précise que «ce n’est plus une rumeur. Revolut a déjà lancé le processus de recrutement d’un directeur général. Si son implantation se confirme, elle risque de bouleverser le marché avec des services 100% digitaux, sans frais de tenue de compte, et une expérience mobile inégalée».

Pour lui, la cible principale serait constituée des jeunes urbains connectés et des freelancers, profils particulièrement sensibles à la fluidité des services digitaux et aux coûts réduits. «Les banques locales devront accélérer leur digitalisation, car Revolut représente une menace sérieuse pour les établissements de paiement déjà présents, notamment sur les transferts internationaux et les paiements en ligne», a-t-il ajouté.

Le premier jalon de cette stratégie marocaine a été posé en juillet dernier avec la nomination d’Amine Berrada, ancien cadre d’Uber, en tant que directeur des opérations au Maroc. Sa mission: piloter le lancement de Revolut et bâtir son développement dans le Royaume. «Je suis ravi de contribuer à apporter des services financiers de pointe à des millions de Marocains», a-t-il déclaré sur LinkedIn.

En parallèle, Revolut poursuit ses recrutements au niveau local, préparant ainsi le terrain pour une implantation qui reste suspendue au feu vert de la banque centrale. Cette offensive s’inscrit dans un contexte de croissance explosive pour la néobanque.

En 2023, son chiffre d’affaires a quasiment doublé pour atteindre 1,8 milliard de livres sterling (environ 2,1 milliards d’euros). Mais la véritable percée réside dans la rentabilité: de 7 millions de livres de bénéfices en 2022, Revolut est passée à 344 millions de livres en 2023 (plus de 400 millions d’euros). Des résultats qui confortent son ambition d’élargir sa présence en Afrique après l’Afrique du Sud, en faisant du Royaume un futur hub stratégique pour conquérir la région MENA.

Par La Rédaction
Le 18/08/2025 à 19h26
#banques#Fintech#Cryptomonnaie#Bitcoin#Blockchain

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Revolut pose un premier pied au Maroc, un marché bancaire verrouillé

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Banques 100% digitales: le géant Revolut envisage une entrée au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La saison du poulpe dope l’économie locale à Laâyoune

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Incidents de paiement: un mal qui persiste

Articles les plus lus

1
Drame de Oued El Harrach: le régime algérien dévoile ses divisions et cache son impéritie derrière des boucs émissaires
2
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
3
Les poètes ont toujours raison
4
Réserves d’or: avec un stock de 22 tonnes, le Maroc se maintient au 63ème rang mondial
5
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
6
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
7
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
8
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
Revues de presse

Voir plus