Province de Taroudant: Mohammed Sadiki s’enquiert de l’état d’avancement du programme d’urgence post-séisme

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors de son déplacement dans la province de Taroudant, le dimanche 14 janvier 2024.

Au niveau de la commune territoriale Talgjount, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement du programme de reconstitution du capital de production agricole et de relance des filières animales, qui comprend la reconstitution du cheptel à travers la distribution de 25.000 têtes d’ovins et caprins au profit de 2.500 éleveurs relevant des zones sinistrées.

Réhabilitation de 50 km de pistes agricoles

Au niveau de la commune territoriale de Talgjount, Mohammed Sadiki a pris connaissance de l’état d’avancement du programme de l’infrastructure agricole, qui vise la réhabilitation et la construction de plus de 50 km de pistes agricoles, pour un montant d’environ 53 millions de dirhams.

Le coup d’envoi a été donné aux travaux de construction de la liaison routière de 2,4 km reliant le douar Tawgnism et le douar Tozomatane, pour un coût de 3 millions de dirhams. Le ministre a également visité le chantier des travaux d’aménagement et de réhabilitation de la liaison routière de 8 km entre le douar Tiznirine et le douar Addaya, pour un coût de 3,2 millions de dirhams.

Lire aussi : Al Haouz: le séisme a provoqué l’apparition de 69 nouvelles sources d’eau

Au niveau de la commune territoriale de Sidi Ouaaziz, le ministre a visité le chantier des travaux d’aménagement et de réhabilitation de la route de 2,3 km reliant le douar Starte au douar Tagadirte N’idlane, pour un coût de 1,2 million de dirhams.

Réhabilitation des périmètres de la petite et moyenne hydraulique

Au niveau de la commune territoriale Talgjount, Mohammed Sadiki a pris connaissance de l’état d’avancement de l’axe relatif à l’infrastructure agricole. Ce dernier vise à désenclaver les exploitations à travers des ouvrages luttant contre l’érosion, l’éboulement et les phénomènes de glissement, et à réhabiliter les périmètres de la petite et moyenne hydraulique et les séguias. Le programme prévoit la réhabilitation de plus de 25 périmètres de la petite et moyenne hydraulique (PMH) et de séguias sur un linéaire de 13,2 km, pour un investissement global de 14 millions de dirhams.

Le ministre a également visité les chantiers de travaux d’aménagement et de réhabilitation des dégâts enregistrés au niveau du périmètre de la petite et moyenne hydraulique de Talgjount, et qui portent sur un réseau d’irrigation de séguias sur un linéaire de 1.500 Ml.