Province de Béni Mellal: le chantier du barrage Taghzirt atteint un taux de réalisation de 10%

Avec 10% des travaux déjà réalisés, la construction du barrage de Taghzirt, dans la province de Béni Mellal, avance à un rythme soutenu. L’ouvrage, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 1,35 milliard de dirhams, disposera d’une capacité de stockage de 85 millions de mètres cubes (m3). Son chantier devrait s’achever en septembre 2027, avec trois mois d’avance sur le calendrier initial, selon les dernières informations communiquées par la plateforme Maa Dialna, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

بعد الشروع في عملية دَكّ الخرسانة بالسد 🏗.. نسبة تقدم أشغال بناء سد “تاݣزيرت” بـ #إقليم_بني_ملال تصل إلى 10% بعد تقليص مدة إنجازه بحوالي 3 أشهر وذلك بفضل كفاءات مغربية 💯👷‍♂️

Le barrage de Taghzirt, dont les travaux ont été lancés en août 2022, sera une infrastructure vitale pour la région. Situé sur l’Oued Derna, un affluent de l’Oum Er-Rbia, il répondra aux besoins croissants en eau d’irrigation pour le périmètre du Dir et produira également de l’énergie hydroélectrique. D’une hauteur de 95 mètres, sa structure en béton est en cours de construction, les travaux de compactage battant leur plein.

Le projet s’inscrit dans une vision à long terme de gestion durable des ressources en eau du Maroc. Il participera non seulement à l’irrigation agricole, mais jouera aussi un rôle crucial dans l’approvisionnement en eau potable pour les villes et communes environnantes, telles qu’El Ksiba, la localité la plus proche du barrage.

La région Béni Mellal-Khénifra connaît un développement accéléré de ses infrastructures hydrauliques, notamment avec la construction d’un barrage sur Oued Lakhdar, au niveau de la commune d’Aït Majden, de la province d’Azilal. D’une capacité de 151,62 millions de m3, l’ouvrage servira à renforcer le transfert d’eau de l’Oum Er-Rbia vers le Haouz, à alimenter la province en eau potable et d’irrigation en plus de contribuer à la protection contre les inondations et de produire de l’énergie électrique.