Programme d’accompagnement «Export Morocco Now»: clôture de la sélection des candidats

La sélection des candidats au programme triennal d’accompagnement à l’export «Export Morocco Now» pour la période 2024-2026 a été clôturée. C’est ce qu’ont annoncé, dans un communiqué commun, les trois porteurs de ce programme, à savoir l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX). Ce programme est proposé comme une réponse aux besoins des entreprises et coopératives marocaines exportatrices et primo-exportatrices ayant un potentiel à l’export.

L’appel à manifestation d’intérêt à ce programme, clôturé le 10 novembre 2023, «a suscité un vif intérêt, avec la participation de 549 candidats», note ledit communiqué. Dans ce total, 518 candidats ont été retenus, dont 177 confirmés, avec un chiffre d’affaires à l’export dépassant les 5 millions de dirhams en moyenne sur les trois dernières années, et 341 primo-exportateurs n’ayant jamais réalisé d’opération d’exportation ou dont le chiffre d’affaires à l’export est inférieur à 5 millions de dirhams en moyenne sur les trois dernières années.

«Pour accompagner la relance économique dans les régions et provinces fortement impactées par le séisme du 8 septembre», le comité de pilotage a décidé de retenir 23 candidats éligibles des régions de l’Oriental, de Béni Mellal-Khénifra, de Drâa Tafilelt, de Guelmim Oued Noun, de Laâyoune Sakya El Hamra, de Dakhla Oued Eddahab, d’Al Haouz et de Taroudant.

Le reste des primo exportateurs présélectionnés ont été invités à participer à un Bootcamp «Export Morocco Now» le 2 février à l’Office des foires et des expositions de Casablanca, afin de passer un entretien oral individuel devant 8 commissions composées d’experts sectoriels et présenter leurs activités et leur motivation à l’export. Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement de l’AMDIE pendant 3 ans.