Pour la FIFA, le Maroc déroule le tapis rouge fiscal

La Fédération internationale de football va ouvrir un bureau au Maroc pour accueillir 300 de ses cadres, qui y resteront au moins jusqu’en 2030, année de l’organisation de la Coupe du monde de football au Maroc, en Espagne et au Portugal. «Étant donné que ces personnes paient leurs impôts en Suisse, le gouvernement n’entend pas les soumettre à une double imposition», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 6 novembre.

Le ministre en charge du Budget a ainsi souhaité inclure des dispositions fiscales bien en amont, pour renforcer l’image de sérieux du Maroc. «L’idée est de mettre en place au Maroc un Centre régional de formation pour les entraîneurs et d’autres experts dans le domaine du football, tels que ceux responsables de la VAR, afin que ce processus soit certifié», lit-on.

La mesure vise à accompagner la FIFA dans l’installation de son bureau régional permanent à Rabat et à soutenir le développement de ses activités au Maroc et dans la région. Elle s’applique à toutes les activités et opérations menées conformément aux statuts.

«Il s’agit ainsi d’accorder à la FIFA une exonération de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus salariaux, de la TVA, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre», lit-on également. À cela s’ajoute l’exonération de l’impôt retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les produits distribués par les représentations au Maroc à la FIFA ou à l’une de ses entités affiliées.

De même, l’exonération de la retenue à la source s’applique aux rémunérations versées par ces représentations à la FIFA ou à l’une de ses entités affiliées non résidentes. Cette exonération inclut également la TVA, tant à l’intérieur qu’à l’importation, sur les biens, matériels, marchandises et services acquis.

«L’exonération s’étend aux droits d’enregistrement et de timbre pour tous les actes passés par les représentations de la FIFA au Maroc, y compris, le cas échéant, les titres de séjour délivrés aux représentants de cette Fédération et aux employés de ses représentations au Maroc», peut-on lire également.