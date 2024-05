Port de Casablanca: un seul accès pour les poids lourds

C’est décidé. Le gouverneur de Casablanca-Anfa vient d’émettre un arrêté réorganisant la circulation des poids lourds aux abords du port. Désormais, il est interdit aux camions transportant des marchandises importées ou destinées à l’export d’entrer ou de sortir des portes n°1 à n°5 du port. En revanche, ils pourront accéder à la porte 6 24h/7j. C’est ce qu’indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 3 mai.

Objectif, éviter les accidents mortels et atténuer la pression sur la circulation en provenance et à partir du port. La décision est obligatoire pour l’ensemble de la communauté portuaire. Les pouvoirs publics, les services administratifs du port ainsi que l’autorité portuaire sont chargés de veiller à son application. La police veillera également au grain à l’intérieur du port.

«Sauf que la décision n’est pas du goût de tout le monde», remarque le quotidien. En cause, le fait que des usines au niveau de la zone industrielle du quartier des Roches Noires, donc le centre, soient encore desservies et le risque de surestaries pour allongement des délais de livraison. S’y ajoute l’allongement des trajets qui atteindraient 30 minutes, voire une heure pour 7 km à cause des embouteillages.

Les camionneurs en colère se concertent actuellement au sujet de d’une pétition qu’ils comptent envoyer au ministre de l’Intérieur après celle adressée à la Direction régionale du transport.

L’Economiste rappelle que la mesure intervient à la suite d’une visite exploratoire du wali, accompagné des gouverneurs concernés, des différents intervenants tels que les services administratifs, la Sûreté nationale, les élus concernés, les transporteurs opérant au niveau du port.

«Le nouveau schéma de circulation des poids lourds intervient deux mois après l’ouverture de la desserte nord qui connecte le port de Casablanca et Zenata. Un tronçon terrestre, qui constitue le prolongement de la voie maritime à l’intérieur du port et qui traîne depuis des années. Il a fallu attendre la nomination du nouveau wali pour débloquer la desserte en février dernier», souligne le quotidien.