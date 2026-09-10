Partenariat Maroc-BID: le président de la banque, Muhammad Al Jasser, décoré du Wissam Alaouite

Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances et Muhammad Al Jasser, président du groupe de la Banque islamique de développement.

Muhammad Al Jasser, président du groupe de la Banque islamique de développement (BID) a effectué, le 9 septembre 2026, une visite officielle à Rabat afin d’examiner les moyens de renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et la BID, en appui aux priorités nationales et au développement inclusif du Royaume.

Fait marquant de cette visite, au nom de sa majesté le Roi, Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances et gouverneure de la BID pour le Maroc, a remis à Muhammad Al Jasser le Wissam Alaouite au grade de Commandeur.

Cette haute distinction royale vient couronner les efforts qu’il a déployés pour consolider la coopération et le partenariat de développement entre le Royaume du Maroc et le groupe de la Banque, a indiqué la BID dans un communiqué.

La cérémonie s’est tenue au siège du ministère de l’Économie et des Finances, en présence de responsables gouvernementaux, de représentants du corps diplomatique et de membres du hub régional de la Banque à Rabat, a-t-il noté.

Le sens de la distinction royale

Dans son allocution, Muhammad Al Jasser a exprimé sa profonde gratitude au roi Mohammed VI pour cette haute distinction royale, qu’il a qualifiée de source de fierté et d’honneur. Il a souligné qu’elle illustre la profondeur des relations historiques et le caractère exemplaire du partenariat stratégique entre le Maroc et le groupe de la Banque islamique de développement.

Il a également indiqué que la portée de cette distinction dépasse sa personne. «Elle couronne un long parcours de coopération pour le développement et rend hommage aux efforts de tous les partenaires engagés au service des objectifs de développement du Royaume», souligne-t-il.

Il a salué le rôle central du Maroc dans le soutien aux activités et aux initiatives de la Banque, notamment dans la promotion de la coopération Sud-Sud et le partage des connaissances et de l’expertise entre les pays membres. Ces efforts contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et au renforcement de l’intégration régionale, note-t-il.

Lire aussi : Masen et la BID lancent un nouveau programme pour le développement des énergies renouvelables en Afrique

Au cours de cette visite, Muhammad Al Jasser s’est entretenu avec Nadia Fettah sur les perspectives de développement du partenariat et la coordination des efforts en faveur des priorités nationales du Maroc. Il s’est félicité de l’élaboration de la nouvelle stratégie de partenariat-pays entre le Royaume et la BID pour les quatre prochaines années. Il a également souligné l’importance d’une étroite collaboration avec le ministère de l’Économie et des Finances pour assurer sa mise en œuvre conformément aux priorités nationales.

Le responsable a par ailleurs exprimé sa volonté d’approfondir le partenariat entre la Banque et le Maroc afin de soutenir la coopération avec les pays d’Afrique subsaharienne, en cohérence avec la vision stratégique du Royaume et les orientations de la Banque en faveur de l’intégration régionale.

Il a également rencontré Omar Kabbaj, conseiller du Roi. À cette occasion, il a renouvelé sa profonde gratitude pour la distinction royale. Les échanges ont porté sur les moyens de consolider les mécanismes de partenariat et d’accompagner la dynamique de développement que connaît le Royaume.