Paris sportifs: la MDJS menace de poursuites judiciaires les influenceurs faisant la promotion du site 1xBet

Le siège de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) à Casablanca.

La Marocaine des jeux et des sports (MDJS) poursuit sa bataille contre la société de paris sportifs en ligne 1xBet. Et cette fois-ci, elle vise les influenceurs qui font la promotion de cet opérateur sur les réseaux sociaux, et qui représentent l’un de ses principaux moyens pour conquérir le marché marocain.

La MDJS a ainsi adressé à un certain nombre d’influenceurs une mise en demeure leur rappelant que l’activité de 1xBet est illégale au Maroc et que sa promotion est par conséquent considérée comme un acte criminel par les dispositions du Code pénal. Ledit courrier les appelle donc à cesser leur collaboration avec la société de paris en ligne, faute de quoi ils s’exposeraient à des poursuites judiciaires.

Pour rappel, La MDJS, créée en 1962 en tant que loterie d’État, détient le monopole de l’organisation et de l’exploitation des paris portant sur les compétitions sportives, y compris les compétitions virtuelles, à l’exception des courses de chevaux et de lévriers.

S’appuyant sur les textes légaux régissant les paris sportifs, La MDJS avait déposé, dès le 31 mars 2023, une plainte auprès du ministère public contre 1xBet, mettant en avant son exercice illégal de l’organisation de paris sportifs, ses infractions aux réglementations des changes et son recours à des pratiques encourageant l’addiction.