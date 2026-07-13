Economie

Paiements électroniques: Bank Al-Maghrib abaisse les frais d’interchange à 0,50% dès octobre 2026

Un terminal de paiement électronique (TPE).. LDProd

Dans une nouvelle étape visant à encourager l’usage des paiements électroniques, Bank Al-Maghrib a décidé de réduire le plafond des frais d’interchange domestique et de renforcer la protection des consommateurs.

Par La Rédaction
Le 13/07/2026 à 10h25

Bank Al-Maghrib poursuit ses efforts en faveur du développement des paiements électroniques au Maroc. Dans ce cadre, la Banque centrale a annoncé l’abaissement du plafond général des frais d’interchange monétique domestique de 0,65% à 0,50% hors taxes, à compter du 1er octobre 2026.

Par ailleurs, un plafond spécifique de 0,15% hors taxes a été instauré pour les services gouvernementaux électroniques (e-Gov) ainsi que pour les transactions réalisées auprès des commerçants de proximité. Les frais d’interchange constituent l’une des composantes de la commission d’acquisition appliquée aux commerçants lors de l’acceptation des paiements par carte bancaire.

Lire aussi : Paiement électronique: Bank Al-Maghrib et le Conseil de la concurrence accélèrent l’ouverture du marché

Cette révision tarifaire vise à réduire le coût d’acceptation des paiements électroniques, notamment pour les petits commerçants, et à favoriser ainsi une adoption plus large des paiements dématérialisés.

La Banque centrale rappelle, dans ce cadre, l’interdiction stricte de toute surfacturation. La commission d’acquisition demeure exclusivement à la charge du commerçant et ne peut en aucun cas être répercutée sur le client, quel que soit le canal de paiement utilisé.

En outre, Bank Al-Maghrib renforce les obligations d’information à l’égard des clients. Les établissements de paiement acquéreurs sont désormais tenus d’intégrer, dans leurs contrats avec les commerçants, des clauses détaillant les frais appliqués. Ils doivent également veiller à ce que les modalités de paiement soient clairement affichées sur les lieux de vente.

Par La Rédaction
Le 13/07/2026 à 10h25
#Bank Al-Maghrib#Monétique#TPE

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