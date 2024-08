Où en sont les accords de libre-échange conclus par le Maroc?

Les accords de libre-échange(ALE) ont permis au Maroc de mette en œuvre une série de réformes visant le climat des affaires. Cela a permis aussi de moderniser la réglementation relative au commerce extérieur, et de dynamiser les échanges extérieurs, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 8 août. Au total, les ALE signés par le Royaume couvrent 55 pays.

Les défis sont énormes pour le Maroc qui a développé plusieurs secteurs orientés export et à plus forte valeur ajoutée, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’industrie chimique… «En 2023, les importations réalisées dans le cadre des Accords de libre-échange restent relativement stables. Elles se chiffrent à 207,9 milliards de dirhams, selon l’Office des changes qui vient de publier son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc pour l’année 2023», lit-on.

En parallèle, leur contribution dans les importations totales s’est relativement améliorée (+0,8 point). Les évolutions diffèrent selon les partenaires et les accords entre les pays.

L’Europe demeure le principal partenaire commercial du Maroc avec une part de 63,2% dans le total des échanges commerciaux en 2023 contre 58,8% en 2022, d’après les indicateurs de l’Office des changes. Les échanges commerciaux avec ce continent se caractérisent par une dynamique des exportations plus importante que celle des importations. En effet, les exportations augmentent de 33,3 milliards de dirhams ou +12,1%. Et ce, suite à la hausse principalement des exportations vers l’Espagne de 12,8 milliards de dirhams et vers la France de 7 milliards de dirhams.

Les importations enregistrent une hausse de 5,8 milliards de dirhams ou +1,4%. Ceci se traduit par un déficit commercial en baisse de 20,4% ou -27,5 milliards de dirhams.

A l’inverse, les échanges de biens réalisés avec l’Asie génèrent un déficit commercial en aggravation de 3,6 milliards de dirhams ou +2,7% par rapport à l’année précédente. Le solde commercial avec l’Inde se détériore de 16 milliards de dirhams pour devenir déficitaire. Parmi les facteurs cités: la baisse de 12 milliards de dirhams des exportations des engrais naturels et chimiques.

Les déficits commerciaux vis-à-vis du Bahreïn, de Singapour et du Japon continuent de se creuser. Avec l’Amérique, la balance commerciale marque un déficit commercial en aggravation de 3,6 milliards de dirhams ou 6,2% en 2023. Ceci est dû principalement au creusement de 7,3 milliards de dirhams du déficit commercial vis-à-vis des Etats-Unis et également à la dégradation du solde commercial avec le Brésil. Lequel est devenu déficitaire après avoir enregistré un excédent commercial durant six années consécutives