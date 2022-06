En 2021, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a investi plus de 9 milliards de dirhams pour la réalisation de grands projets structurants. Objectif: satisfaire la croissance continue de la demande du Maroc en électricité et en eau potable, ainsi qu'en matière d'assainissement liquide. Retour sur les réalisations phares.