© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités locales mettent les bouchées doubles pour accélérer le développement de l’offshoring dans cette région, qui attire de plus en plus d’investisseurs. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à l’économie régionale du Souss-Massa. Le journal indique ainsi que la valorisation du capital humain est l’un des axes majeurs des actions du CRI Souss-Massa et que les investisseurs, et notamment dans les métiers de l’offshoring, sont de plus en plus nombreux à venir à Agadir et sa région pour implanter leurs projets.

«C’est dans ce cadre que se tient les 16-17 et 18 juin prochain à Agadir, pour la deuxième année consécutive, le 19e Salon de l’offshoring et du digital (SICCAM) sous le thème: Capital humain, Innover ensemble», explique le quotidien, ajoutant qu’il s’agit d’une édition qui propose de mettre en lumière la richesse du capital humain au niveau de cette région.

Notons que la région Souss-Massa est désormais au cœur des stratégies d’extension et de développement des principaux acteurs de l’offshoring du royaume. «Des participants issus de plusieurs pays ont d’ores et déjà confirmé leur participation, notamment la France, la Belgique et les Emirats Arabes Unis, couvrant l’ensemble des écosystèmes de l’IT et du BPO. Les métiers de la cybersécurité seront en vedette cette année, avec la présence d’acteurs de référence», apprend-on.

Force est de souligner que les perspectives de l’intelligence artificielle, du métavers, de la blockchain ou de la cybersécurité seront présentées par des conférenciers internationaux. Aujourd’hui Le Maroc assure aussi que de nombreux donneurs d’ordre feront le déplacement vers Agadir, qui va tirer profit des investissements réalisés dans la région tant dans les infrastructures que dans les pôles de formation (Technopark, Cité des métiers et compétences, Cité de l’Innovation…).

Notons que le capital humain dans le secteur des centres d’appels sera également à l’ordre du jour lors des différents panels. «Cet événement permettra de promouvoir le secteur de l’offshoring, un des écosystèmes identifiés par le Plan d’accélération industrielle (PAI) de la région, et de mettre en avant les potentialités de la région Souss-Massa, dans l’objectif de créer un véritable pôle des nouvelles technologies», indique aussi le quotidien, ajoutant qu’il permettra également de présenter les nouvelles offres et approches d’accompagnement des métiers de ce secteur, les opportunités de création de centres de contact offshore et nearshore, ainsi que les perspectives de développement de la relation client pour le marché local.