Officiel. Le géant américain Tesla ouvre sa première boutique à Casablanca

Tesla organise un événement officiel le 6 février 2026, au centre commercial AnfaPlace Mall à Casablanca, pour célébrer l’arrivée de la marque dans le royaume.

Lors de cette soirée, les visiteurs pourront découvrir de près les modèles Tesla Model 3 et Model Y, rencontrer l’équipe locale et en apprendre davantage sur les solutions de recharge à domicile et l’expérience propriétaire. Cet événement est présenté comme une invitation ouverte aux passionnés de mobilité électrique et aux futurs clients marocains.

Le constructeur a également annoncé que le configurateur en ligne sera activé au Maroc le même jour, permettant aux clients de personnaliser et commander leurs véhicules directement depuis le pays.

Tesla a officiellement créé sa filiale marocaine, baptisée Tesla Morocco, le 27 mai 2025. Cette société à responsabilité limitée est basée à à Casablanca Marina et a été enregistrée avec un capital d’environ 27,5 millions de dirhams. Son rôle est de gérer l’importation, la vente, la maintenance des véhicules, ainsi que le déploiement des solutions de recharge et d’énergie renouvelable.

La filiale vise à offrir une gamme complète de services, allant de l’assistance après‑vente à l’installation de bornes de recharge, en passant par l’intégration des solutions solaires et de stockage d’énergie.