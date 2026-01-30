Economie

Officiel. Le géant américain Tesla ouvre sa première boutique à Casablanca

Le Model 3 de Tesla Motors.

Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé le lancement officiel de ses opérations au Maroc, marquant une étape majeure dans la stratégie d’expansion de l’entreprise en Afrique du Nord.

Par La Rédaction
Le 30/01/2026 à 15h37

Tesla organise un événement officiel le 6 février 2026, au centre commercial AnfaPlace Mall à Casablanca, pour célébrer l’arrivée de la marque dans le royaume.

Lors de cette soirée, les visiteurs pourront découvrir de près les modèles Tesla Model 3 et Model Y, rencontrer l’équipe locale et en apprendre davantage sur les solutions de recharge à domicile et l’expérience propriétaire. Cet événement est présenté comme une invitation ouverte aux passionnés de mobilité électrique et aux futurs clients marocains.

Le constructeur a également annoncé que le configurateur en ligne sera activé au Maroc le même jour, permettant aux clients de personnaliser et commander leurs véhicules directement depuis le pays.

Tesla accélère et confie la direction de sa filiale marocaine à Ismaël Zouhair

Tesla a officiellement créé sa filiale marocaine, baptisée Tesla Morocco, le 27 mai 2025. Cette société à responsabilité limitée est basée à à Casablanca Marina et a été enregistrée avec un capital d’environ 27,5 millions de dirhams. Son rôle est de gérer l’importation, la vente, la maintenance des véhicules, ainsi que le déploiement des solutions de recharge et d’énergie renouvelable.

La filiale vise à offrir une gamme complète de services, allant de l’assistance après‑vente à l’installation de bornes de recharge, en passant par l’intégration des solutions solaires et de stockage d’énergie.

#Tesla#Maroc#Automobile#Casablanca

Economie

Tesla accélère et confie la direction de sa filiale marocaine à Ismaël Zouhair

International

Union européenne: les ventes de Tesla ont de nouveau dévissé en mars

International

Explosion d’une Tesla à Las Vegas: le suspect, un militaire, s’était suicidé

International

Elon Musk dévoile le robotaxi de Tesla, dont la production est prévue «avant 2027»

