Officiel. Hausse des salaires dans les banques: les détails de l’accord signé entre le GPBM et l’USIB

Ratifié hier, mardi 20 juin 2023, l’accord entre le GPBM et l’USIB couvre un certain nombre de volets concernant le personnel du secteur bancaire.

Dans le détail, l’accord prévoit une augmentation des salaires de l’ordre de 500 dirhams bruts mensuels, au profit des collaborateurs titulaires au 30 juin 2023 et dont le salaire brut annuel est inférieur ou égal à 240.000 dirhams. Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2023.

L’USIB et le GPBM se sont accordés également sur la généralisation de la retraite complémentaire aux salariés âgés de plus de 40 ans qui ne bénéficient pas du dispositif de retraite complémentaire conventionnel actuel. Le taux de cotisation convenu est de 2 % réparti entre l’employeur (1%) et le salarié (1%). Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2023 pour les collaborateurs titulaires au 30 juin 2023.

Autre mesure importante prévue par l’accord, le relèvement du plafond de la Carte Tamwin de 500 dirhams par palier ( de 1.000 à 1.500, de 1.500 à 2.000 et de 2.000 à 2.500) et ce, à compter du 1er juillet 2023.

Une commission paritaire continuera de travailler sur la conclusion, avec divers prestataires, de conventions comportant des avantages tarifaires pour le personnel, précise l’USIB dans un communiqué.

En outre, poursuit la même source, d’autres chantiers structurants restent ouverts et font l’objet de négociations dans le ca dre de quatre commissions techniques paritaires. Ces chantiers portent sur:

- L’amélioration de la couverture médicale, de la médecine du travail, de la prévention des risques psychosociaux et le renforcement de la sécurité au travail.

- Les compétences, gestion des carrières et la formation à travers l’amélioration de la formation bancaire diplômante (mise en place d’une nouvelle licence professionnelle), la finalisation des chantiers de la classification des emplois et métiers et de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, dans un cadre conventionnel.

- L’adaptation de la convention collective à l’évolution de l’activité bancaire et à la réglementation, tout en maintenant les acquis du personnel de banques.

- La mise en place d’outils facilitant l’adaptation du personnel aux changements que connait le secteur, tant d’ordre économique que technologique.

- Renforcement et diversification des œuvres sociales, à travers des conventions ayant trait aux activités sportives et socioculturelles, hôtellerie…, notamment dans les régions et amélioration du bien-être au travail.