Dans le cadre de ses efforts continus pour la valorisation des résultats de recherche et le soutien à l'entrepreneuriat vert au Maroc, le Green Energy Park a organisé ce lundi 12 juillet 2021, la cérémonie officielle d’inauguration d’une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Innovation 100% marocaine, iSmart est une nouvelle génération de bornes de recharges intelligentes à usages professionnel et domestique. Soutenue par le ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, ainsi que celui de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, cette borne de recharge est le fruit d’un projet de recherche développé par le Green Energy Park (IRESEN - UM6P), conjointement avec l’entreprise marocaine EDEEP, pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique.

La ligne de production iSmart a été installée à Benguerir et permet l'assemblage de plusieurs composants, fabriqués par des entreprises marocaines partenaires. Composée de différents postes industriels et équipée de technologies de pointe, cette ligne de production permettra la production de la borne iSmart et servira également au prototypage, à la pré-industrialisation et à l'industrialisation de nouveaux produits technologiques.

Fruit de la valorisation et de la recherche, cette ligne de production génèrera la première année, une vingtaine d’emplois directs au niveau de Benguerir ainsi que plus d'une centaine d'emplois indirects à travers l'écosystème qui a été créé avec différents industriels marocains dans les secteurs de l'électronique, de la mécanique et de la distribution.

D'une capacité de production de 300 bornes mensuellement, cette ligne permettra d’assurer la production des pré-commandes. Elle ambitionne à travers son extension d'achever une production annuelle de 5.000 bornes à partir de fin 2022.

Cette solution innovante est adaptée aux besoins des marchés marocain et africain. Elle permettra de garantir une multitude de services aux utilisateurs de véhicules électriques et sera proposée à un prix de vente à partir de 9.500 dirhams. Ce projet soutient la décarbonisation du secteur de la mobilité et l’intégration industrielle et accompagnera les entreprises ainsi que les particuliers.

La pré-commande de la borne iSmart est disponible en ligne à partir du lien suivant: www.i-smart.ma