Baptisée iSmart, cette borne de recharge développée par la plateforme de recherche Green Energy Park, incubée par l’Iresen, sera produite à l’échelle industrielle à Benguerir, avec une capacité de production de 5.000 bornes par an d’ici 2022.

Une borne de recharge pour les véhicules électriques, conçue, développée et fabriquée au Maroc et offrant de multiples avantages: c’est la prouesse que viennent des réaliser les ingénieurs et chercheurs marocains du Green Energy Park, une plateforme de recherche située dans la ville verte de Benguerir, et incubée par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), et l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Baptisée iSmart, cette borne de recharge a été présentée, ce matin à Rabat, en présence du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

«Tous les composants de cette pièce sont produits localement par des entreprises marocaines, que ce soit la partie technologique, la partie mécanique ou la programmation», a d’emblée précisé Badr Ikken, DG de l’Iresen.

Ce dernier n’a pas manqué de souligner que cette innovation est l’exemple parfait d’un transfert de technologies réussi, qui permet de passer d’un concept technologique, développé par un centre de recherche universitaire, à un produit préindustriel.

La production industrielle des bornes iSmart devrait démarrer en février 2021, pour atteindre, d’ici 2022, une capacité de production de 5.000 bornes par an. Des partenariats de sous-traitance seront développés avec des industriels opérant, notamment, dans l’injection plastique, l’usinage et pliage de tôle fine, la découpe laser et la fabrication de cartes électroniques.

En termes de spécificités, cette borne de recharge se distingue par plusieurs innovations. Ainsi, la borne iSmart est proposée en plusieurs versions: murale, sur pied, mobile, ainsi qu’une version intégrable dans les candélabres équipant les communes.

Trois niveaux de puissance sont par ailleurs disponibles, (7,5 kw, 22 kw et 50 kw), permettant de charger une petite voiture citadine électrique en moins de 30 minutes.

Outre la recharge rapide et la modularité, la borne iSmart offre une panoplie d’avantages comme la connectivité 4G, une plateforme de contrôle et de suivi, ainsi qu’un projecteur intégré permettant la projection d’informations et de publicité.

Le ministère de l’Industrie a déjà passé commande d’une poignée de bornes iSmart. D’autres départements ministériels pourraient lui emboiter le pas, ainsi que des communes urbaines, afin de mettre ces bornes à disposition des automobilistes qui roulent à l’électrique.

Au-delà de la prouesse technologique, cette innovation vient répondre aux nouvelles tendances de l’industrie automobile mondiale. En effet, plusieurs pays, notamment européens, ont fait de la décarbonisation du secteur de la mobilité une priorité, avec l’abandon, à terme, des moteurs thermiques.

«Le secteur automobile est en train de se transformer en profondeur et de devenir électrique», a affirmé à ce propos Moulay Hafid Elalamy. «Le Maroc s’est inscrit dans ce secteur de façon sérieuse, et nous avons la ferme intention de maintenir nos positions, voire de les développer», a-t-il ajouté.

«Je suis très heureux et fier de ce projet hautement stratégique pour notre pays qui a été réalisé par des compétences marocaines. Il représente l’une des composantes de l’infrastructure de la mobilité durable dans laquelle le Maroc est engagé sous l’impulsion du Roi Mohammed VI», s’est félicité le ministre.

A noter qu'une borne rapide encore plus performante, d’une capacité variant entre 20 kw et 60 kw est en cours de développement pour une commercialisation prochaine.