Une commande très..."électrique" pour Barid Al-Maghrib. Le principal opérateur postal au Maroc entame un virage éco-responsable de son parc automobile, avec l’acquisition de véhicules Citroën de la série Ami, a appris Le360 de sources sûres.

Une cérémonie de présentation de la nouvelle Citroen Ami est prévue ce lundi 19 octobre à l’usine de PSA à Kénitra. Selon nos informations, Poste Maroc aura droit à une version adaptée, à 100% électrique, destinée à son réseau de distribution courrier-colis.

Petite citadine électrique, qui ne nécessite pas d'être détenteur d'un permis de conduire, la Citroën Ami est un véhicule anticonformiste de par ses dimensions et sa conception, mesurant 2m41 de long, 1m39 de large et 1m52 de hauteur. Roulant à 45 km/h au maximum, et doté d'un autonomie de 75 km, ce petit véhicule serait adapté à l’activité messagerie de Barid Al-Maghrib.

La commande de Poste Maroc, dont la portée symbolique est lourde de sens, a aussi des répercussions sur l’industrie automobile locale.

Elle intervient alors que le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, appuyé par le président Emmanuel Macron, multiplient les appels pour relocaliser en France l’industrie automobile, en particulier celle des voitures électriques.

«Il n’est pas question pour nous de faire un plan pour l’industrie automobile sans que les deux grands constructeurs, PSA et Renault, ne prennent des engagements de relocalisation de leur véhicules électriques en France», a, à maintes fois répété Bruno Le Maire.

Interpellé à ce sujet lors d’une récente édition spéciale de l’émission «C dans l’air» sur France5, le président du directoire de PSA, Carlos Tavares, s’est montré attaché à l’idée de délocaliser une partie de l’activité en dehors de l’Europe, évoquant l’exemple de la voiturette électrique Citroën Ami qui, a-t-il confirmé, sera fabriquée au Maroc.

«Tout dépend du prix que vous êtes prêts à payer pour acheter votre voiture. Je vous envoie à la Citroen Ami, qui est un objet fabuleux destiné à protéger la liberté des mouvements individuels dans les centres-villes: zéro émission avec une empreinte au sol toute petite. Cet objet est proposé à 19,99 euros par mois, moins cher qu’un Pass Navigo. Donc, si vous voulez protéger cet objet à 19,99 euros par mois, eh bien il va falloir accepter qu’il soit éventuellement fabriqué ailleurs. Il n’est pas fabriqué bien loin. C’est au Maroc. Pour information, le détroit de Gibraltar ne mesure que 14 kilomètres de large», avait alors expliqué Carlos Tavares.