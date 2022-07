© Copyright : DR

Kiosque360. Réuni le 22 juillet dernier, le Conseil d’administration de l’ANAPEC acte une transformation dans l’histoire de l’Agence, selon le ministre Younes Sekkouri. Les détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Vers une transformation de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC). Son conseil d’administration, réuni le 22 juillet dernier à Rabat et présidé par le ministre Younes Sekkouri, à la tête du département de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, a adopté une nouvelle organisation de l’ANAPEC.

En effet, cette nouvelle organisation actée lors de la première session du Conseil d’administration au titre de l’année 2022 devrait accompagner la nouvelle stratégie de l’ANAPEC et répondre aux ambitions exprimées par le gouvernement sous l’impulsion et les orientations royales, rapporte La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Selon l’hebdomadaire, cette restructuration se matérialise par un doublement de la taille de l’ANAPEC et la création de nouvelles directions. La première serait ainsi dédiée au placement à l’international. Son objectif: accompagner et soutenir la mobilité internationale de la main-d’œuvre marocaine, tout en satisfaisant les besoins internes.

«Les ressources marocaines sont très prisées pour pouvoir travailler à l’international et l’Agence ne disposait pas des moyens suffisants pour le faire», justifie le ministre Younes Sekkouri, à l’issue du Conseil d'administration de l’ANAPEC. Et d’ajouter que «la spécialisation va par ailleurs concerner l’accompagnement des secteurs». Car outre l’ouverture à l’international, l’Agence va se spécialiser en créant une direction censée accompagner les porteurs de projets de façon plus appuyée. En plus, elle soutiendra les différents secteurs économiques, avec des programmes d’Appui dédiés pour chaque secteur, souligne l’hebdomadaire.

Par ailleurs, l’ANAPEC va également accompagner différentes catégories ayant des besoins spécifiques, notamment les Neets (les populations sans emploi, sans formation et sans occupation) avec un programme à part. «Nous avons mis en équation les carences pour pouvoir acter la nouvelle organisation», explique le ministre de tutelle, Younes Sekkouri.

Ce dernier se félicite ainsi de la tenue de ce Conseil d’administration qui acte, selon lui, «une transformation dans l’histoire de l’Agence», en la dotant de moyens «sans précéden» en matière d'organisation, rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco. «L’ambition et d’être au rendez- vous et à la hauteur des attentes des citoyens», conclut le ministre.