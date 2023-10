Nouvelle aide aux transporteurs routiers: ouverture des inscriptions le 27 octobre

Le ministère du Transport et de la Logistique vient d’annoncer le lancement, à compter du vendredi 27 octobre, de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel destiné aux professionnels du transport routier, et ce, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma. Cette opération fait suite à la décision du gouvernement de soutenir les professionnels du transport routier, a indiqué le ministère ce lundi dans un communiqué.

Lire aussi : Transport : quels sont les effets réels de la subvention?

Rappelons que le gouvernement avait octroyé un soutien exceptionnel aux professionnels du transport à travers 11 tranches, étalées entre la moitié de l’année précédente et celle de l’année en cours, qui ont bénéficié à quelque 180.000 véhicules, pour un coût dépassant les 5 milliards de dirhams.

Le gouvernement a décidé de réactiver cette aide après que les prix des carburants à la pompe ont repris un trend haussier depuis le début du mois d’août. Ainsi, en deux mois, le prix du litre de gazole a augmenté de près de 2 dirhams, pour avoisiner les 14 dirhams. Celui d l’essence sans plomb n’a en revanche augmenté que d’environ 1 dirham, pour se situer aux alentours de 15,50 dirhams le litre.