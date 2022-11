Nornickel, société minière et métallurgique russe, s'intéresse au port de Tanger Med

Terminaux à conteneurs du complexe portuaire Tanger Med.

La société minière et métallurgique russe Nornickel, spécialisée dans l'exploitation et la transformation de nickel et de palladium, a exprimé hier, mardi 29 novembre 2022, son intérêt pour le port de Tanger Med comme prochain hub pour la distribution de métaux.

«Auparavant, nos produits étaient livrés au port de Rotterdam, puis la distribution s'effectuait à la fois vers l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que vers les pays asiatiques. Je pense qu’à partir du premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine, le centre de transbordement sera déplacé vers l’un des ports d’Afrique du Nord et nous pensons au port de Tanger», a annoncé Ravil Nasybullov, directeur du département logistique de cette société. Cette annonce intervient à l'occasion de l'organisation du 4e Forum du Nord pour le développement durable, qui se tient en mode hybride depuis le lundi 28 novembre dernier, et qui doit prendre fin demain, jeudi 1er décembre, dans la ville de Yakutsk, à près de 4.900 kilomètres au nord-est de Moscou. Prenant la parole lors d’un panel d'experts sur le «développement des corridors de transport arctiques», organisé au cours de ce Forum, Ravil Nasybullov a indiqué que Nornickel connaîtra «une sérieuse restructuration géographique» de sa logistique, avec le transfert de son hub de transbordement vers l’Afrique du Nord. Tanger Med reçoit les plus importants hubs portuaires mondiaux, membres de Chainport «Bien sûr, la consommation en Europe de nickel et de cuivre va certainement diminuer, mais nous sommes bien conscients que, d'une manière ou d'une autre, nos produits trouveront leur demande», a-t-il ajouté, cité par des médias russes. Premier producteur mondial de nickel et de palladium, Nornickel est aussi le principal producteur d'or de Russie. Avec une production localisée dans la région de Norilsk, en Sibérie de l’Est, Nornickel détient le complexe minier et métallurgique de la ville de Norilsk, ainsi que la compagnie minière et métallurgique de la Péninsule de Kola, et l'Institut Gipronickel, spécialisé dans la recherche en génie métallurgique. Le Forum du Nord pour le développement durable est une plate-forme internationale permanente. Composée de plusieurs experts, elle se réunit tous les ans pour discuter des problématiques et des perspectives de développement durable des régions du Nord et de l'Arctique.

Par Rahim Sefrioui