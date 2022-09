Tanger Med reçoit les dirigeants des plus grands hubs portuaires mondiaux, membres de chainport dans le cadre d’une réunion de travail organisée les 7 et 8 septembre 2022 à Tanger.

Les ports de Hambourg, Rotterdam, Anvers, Göteborg, Singapour, Montréal et Barcelone participent à des réunions qui incluent en particulier une visite du complexe portuaire et de la plateforme industrielle, Tanger Med.

Plusieurs thématiques sont abordées et concernent la digitalisation, l’innovation et la décarbonation.

Cette rencontre permet à la délégation de s’enquérir des récents développements réalisés ainsi que des performances obtenues par le complexe portuaire Tanger Med, le 1er port en Méditerranée et en Afrique.

Chainport est un groupe de travail qui regroupe les 12 ports les plus importants au monde. L’initiative encourage le partage des savoir-faire et des innovations sur des sujets stratégiques, ce qui permet à toutes les parties prenantes maritimes de construire ensemble des chaînes d’approvisionnement sûres, efficaces et durables.