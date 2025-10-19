Economie

Nomination. Tarik Senhaji, nouveau patron du gendarme du marché des capitaux

Tarik Senhaji, président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Lors du Conseil des ministres présidé ce dimanche par le roi Mohammed VI, Tarik Senhaji a été nommé président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Il succède à Nezha Hayat, nommée en mai dernier à la tête du Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

Par La Rédaction
Le 19/10/2025 à 22h06

Jusqu’ici directeur général de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE) de Paris. Il dispose d’un parcours riche et diversifié dans la finance internationale. Il débute sa carrière à Washington, au sein de la Société financière internationale (IFC), groupe de la Banque mondiale, où il occupe le poste de responsable financier.

Lire aussi : Nouveaux walis, lois électorales, PLF 2026... Les grandes annonces du Conseil des ministres présidé par le Roi

Il poursuit ensuite sa carrière à Londres, où il occupe plusieurs postes de direction dans le domaine des marchés de capitaux auprès d’établissements financiers de renom tels que Société Générale, Dresdner Kleinwort Benson, Calyon CIB et Natixis CIB. Fort de plus de 28 ans d’expérience sur les marchés financiers marocains et internationaux, il s’est forgé une solide réputation d’expert du secteur.

Avant sa nomination à la tête de l’AMMC, Tarik Senhaji dirigeait Ithmar Capital, le fonds souverain d’investissement stratégique du Royaume, et présidait la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et, depuis mars 2020, la Bourse de Casablanca. Sa nomination intervient dans un contexte de transformation et de modernisation du marché des capitaux marocain, appelé à jouer un rôle central dans le financement du développement économique du pays.

#AMMC#Bourse de Casablanca#Conseil des ministres#Maroc

