Nomination. L’américain Peter Tagge, nouveau directeur général de Lesieur Cristal

Le conseil d’administration de Lesieur Cristal s’est réuni en date du mercredi 4 décembre pour traiter de la gouvernance de la société. Lors de cette séance, Agnès de Saint Ceran a été cooptée en qualité d’administratrice, à la suite du départ de Marie de la Roche Kerandraon qui a quitté ses fonctions de directrice des ressources humaines en novembre dernier, souligne Lesieur Cristal dans un communiqué.

À cette occasion, après 4 années passées à la direction générale du groupe Lesieur Cristal, Brahim Laroui a présenté sa démission, afin de se consacrer à d’autres priorités dans sa carrière et sa vie personnelle. Le CA a accepté cette démission avec effet au 31 décembre 2024 et a nommé Peter Tagge en qualité de directeur général de Lesieur Cristal, à compter du 1er janvier 2025.

Lire aussi : Hassan Boulaknadel nommé président du Conseil d’administration de Lesieur Cristal

Titulaire d’un MBA de la Wharton School de l’université de Pennsylvanie, Peter Tagge, de nationalité américaine, a plus de 30 années d’expérience et un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.

Après avoir commencé sa carrière en tant que trader de matières premières, il a rejoint le groupe Avril où il a occupé de nombreux postes de direction générale en France, en Roumanie, en Amérique du Nord et en Afrique du Nord, dans les différents secteurs d’activité du groupe.

Les membres du Conseil ont tenu à adresser à Marie de la Roche Kerandraon et Brahim Laroui leurs plus sincères remerciements pour la qualité de leur engagement au service du groupe Lesieur Cristal.