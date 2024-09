Nomination d’un nouveau président du Conseil d’affaires Maroc-Émirats Arabes Unis

«Ma nomination intervient à un moment historique pour les relations entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, deux pays qui ont toujours entretenu des liens fraternels. La signature de l’accord stratégique le 4 décembre 2023 à Abu Dhabi, en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyan, président de l’État des Émirats Arabes Unis, consolide davantage ces liens», a souligné Anas Guennoun dans un communiqué.

Diplômé en finance de l’université Paris Dauphine, Anas Guennoun est fondateur et managing partner de West Capital Partners, banque d’affaires qui accompagne de grands groupes marocains dans leurs opérations d’acquisition, de cession, de levée de fonds et de développement à l’international.

Entre 2005 et 2017, Anas Guennoun a co-fondé et co-dirigé différentes plateformes de Private Equity en Afrique du Nord (Société Générale Asset Management, Amundi, Abraaj), avec la levée de plus de 600 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels étrangers (IFC, Proparco, BERD, BEI, DEG, FMO, BII…).

Anas Guennoun était également membre du comité d’investissement de plusieurs fonds d’investissement et, à ce titre, également impliqué dans un certain nombre de transactions réalisées en Algérie, en Tunisie et en Égypte.