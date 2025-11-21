Morocco Showcase Summit 2025: une plateforme d’excellence pour l’investissement touristique

Porté par la vision clairvoyante du roi Mohammed VI, le Maroc s’est affirmé comme une destination stratégique pour l’investissement touristique international. Les réformes structurantes, les grands chantiers d’infrastructures et l’engagement constant du Royaume pour un développement durable du secteur confèrent au pays une place privilégiée en Afrique et un potentiel considérable pour les investisseurs, dans un contexte marqué par la dynamique exceptionnelle créée autour de la Coupe du Monde 2030, dont le Maroc est coorganisateur.

C’est dans ce contexte particulièrement porteur qu’intervient le Morocco Showcase Summit 2025. L’événement a rassemblé plus de 300 participants, experts, investisseurs, opérateurs et décideurs du tourisme national et international. Cette rencontre de haut niveau constitue un espace privilégié d’échanges, de partenariats et de réflexion sur les nouvelles tendances de l’industrie touristique.

Un programme riche et stratégique

L’événement s’est articulé autour de plusieurs temps forts, combinant réflexion stratégique et échanges opérationnels. Des panels thématiques ont d’abord permis d’explorer les nouvelles dynamiques du tourisme mondial, l’investissement durable, les produits touristiques innovants ainsi que les stratégies d’attractivité territoriale.

À ces discussions se sont ajoutées des sessions de networking ciblées, favorisant les rencontres entre investisseurs, opérateurs et institutions, ainsi que des ateliers sectoriels consacrés aux opportunités d’investissement, aux mécanismes de financement et aux tendances émergentes du marché. Le programme a également mis en avant des success stories marocaines et internationales, venant illustrer la transformation en cours du paysage touristique, tandis que des rencontres B2B et B2G ont facilité l’émergence de projets concrets et de partenariats structurants.

Une dynamique d’investissement soutenue par la SMIT

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) joue un rôle déterminant comme catalyseur des initiatives d’investissement. Bras opérationnel de l’État pour la mise en œuvre de la stratégie touristique nationale, elle met son expertise en ingénierie touristique au service des porteurs de projets, en les accompagnant depuis l’identification des opportunités jusqu’à la structuration des montages d’investissement. À travers son implication dans la 2ème édition du Morocco Showcase Summit 2025, la SMIT contribue à structurer l’offre, à mettre en relation investisseurs et territoires et à renforcer la compétitivité du secteur, en orientant les capitaux vers des projets créateurs de valeur et durables.

Un événement porteur d’impact

Le Morocco Showcase Summit 2025 se positionne comme un levier stratégique au service de l’attractivité du Royaume. Il vise à renforcer la visibilité et la notoriété du Maroc auprès des investisseurs internationaux, à mettre en valeur des success stories inspirantes, à consolider les partenariats public-privé, à favoriser le partage de visions, de tendances et de meilleures pratiques, ainsi qu’à stimuler l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement, dans une conjoncture particulièrement favorable portée par la dynamique de la Coupe du Monde 2030.

Événement privé annuel, promu par API Events en partenariat avec la SMIT et dédié à la promotion de l’investissement touristique au Maroc, le Morocco Showcase Summit a réuni, durant deux journées, les principaux acteurs du secteur afin de mettre en lumière le potentiel du Royaume et d’encourager la création de projets innovants et durables.