Economie

Mohammed Tarik Bchir installé officiellement à la tête de la DTFE

Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, a présidé, le mardi 12 mai 2026, la cérémonie d’installation de Mohammed Tarik Bchir à la tête de la DTFE.

Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, a présidé, le 12 mai 2026 à Rabat, la cérémonie d’installation de Mohammed Tarik Bchir en tant que directeur du Trésor et des Finances extérieures au sein du ministère.

Par La Rédaction
Le 13/05/2026 à 14h32

Mohammed Tarik Bchir a officiellement pris ses fonctions à la tête de la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE). Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, a présidé, le mardi 12 mai 2026 à Rabat, la cérémonie de son installation à ce poste.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs directeurs du ministère, ainsi que des hauts responsables d’organismes partenaires et d’établissements sous tutelle.

À cette occasion, la ministre a mis en avant le rôle central ainsi que les missions stratégiques assurées par la DTFE, notamment en matière de mobilisation des financements extérieurs, de développement et de régulation du secteur financier, ainsi que d’accompagnement des grandes réformes financières.

Lire aussi : Mohammed Tarik Bchir nommé directeur par intérim du Trésor

À rappeler que Mohammed Tarik Bchir, jusque-là conseiller spécial de la ministre Nadia Fettah, avait été nommé en mars 2025 directeur par intérim de la DTFE, en remplacement de Faouzia Zaâboul, partie à la retraite.

Il a été confirmé à ce poste par le Conseil de gouvernement réuni jeudi 30 avril 2026 à Rabat, qui l’a officiellement nommé à la tête de cette direction.

Par La Rédaction
Le 13/05/2026 à 14h32
#Ministère de l'Economie et des Finances#Nadia Fettah#DTFE

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