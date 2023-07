Mines: le canadien Trigon Metals lève 5 millions de dollars pour développer ses explorations au Maroc

Le Canadien Trigon Metals souhaite accélérer ses prospections au Maroc. La compagnie minière annonce, dans un communiqué publié le mercredi 12 juillet, la levée de 5 millions de dollars pour développer ses activités d’exploration dans le Royaume.

Ce financement lui permettra d’étendre ses prospections dans ses projets Silver Hill et Addana. Le premier, que la compagnie minière exploite depuis 2020, est un gisement de cuivre et d’argent de 16km2, situé dans la région de l’Anti-Atlas et abritant les mines d’Imiter et de Zgounder, les deux plus grandes mines d’argent du Maroc.

Quant au second projet, il concerne sept nouveaux permis d’exploration exclusifs d’argent et de plomb, décrochés par Trigon le 28 juin dernier, dans un gisement polymétallique de 112 km2 située dans la région de Tata, au sud du Maroc.

D’après la minière canadienne, outre ses projets marocains, une partie de ces fonds sera injectée dans le développement de sa mine Kombat en Namibie, ainsi que dans ses besoins généraux en fonds de roulement.