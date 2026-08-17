Pas de baisse des prix en vue; la dure réalité du budget sous tension des ménages

L’accalmie constatée sur l’inflation offre sans doute un répit précieux aux grilles d’analyse des économistes, mais elle peine à se traduire en soulagement palpable dans le quotidien des foyers. À l’approche d’une rentrée scolaire dont les coûts incompressibles se profilent déjà, le mois d’août a été très exigeant pour la gestion des budgets des ménages. C’est le moment précis où viennent s’additionner le solde des vacances estivales, l’anticipation parfois anxieuse des dépenses de septembre et la présence continuelle des charges fixes.

Pour une grande majorité des familles, un retour à une certaine aisance financière s’est rapidement évaporée devant la réalité de toutes ces échéances, pourtant prévisibles de longue date, analyse le quotidien Les Inspirations Éco. Les données publiées conjointement par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et Bank Al-Maghrib révèlent un paradoxe probant sur cette conjoncture. D’un côté, la demande intérieure affiche son dynamisme, remarquable, continuant de porter la croissance économique nationale grâce à une progression constante des dépenses de consommation courante. De l’autre, les enquêtes de conjoncture révèlent le sentiment de vulnérabilité très ancré des ménages. La baisse ponctuelle de l’indice des prix à la consommation, observée au début de l’été et tirée par une accalmie sur les produits alimentaires et non alimentaires, ne constitue pas une baisse structurelle du coût de la vie. Elle ralentit la hausse, mais n’efface en rien l’empilement des hausses successives subies ces dernières années. Le niveau des prix reste haut, et chaque dépense continue d’imposer un arbitrage strict.

Ce décalage entre la rigueur des chiffres et le vécu quotidien alimente une détérioration marquée du moral des ménages. L’indice de confiance recule, traduisant le retour d’une prudence généralisée face à l’avenir. Lorsqu’une écrasante majorité de la population affirme avoir ressenti un glissement défavorable de son niveau de vie sur les douze derniers mois et qu’une part prépondérante des ménages anticipe la poursuite de cette tendance, la consommation ne peut plus être appréhendée de la même manière. Elle ne témoigne plus nécessairement d’une prospérité retrouvée ou d’un pouvoir d’achat conquérant, mais bien souvent d’une obligation de maintenir un train de vie minimal face à des besoins fondamentaux.

Pour faire face à cette équation budgétaire de plus en plus étroite, la structure même du financement des foyers s’est modifiée. Alors qu’une minorité, résiduelle, parvient encore à dégager une capacité d’épargne nette, près de quatre ménages sur dix déclarent désormais devoir piocher dans leurs réserves financières ou faire appel à l’endettement pour maintenir l’équilibre à la fin du mois. Cette réalité se reflète directement dans l’évolution des crédits aux particuliers et plus particulièrement des prêts à la consommation, dont le volume continue de progresser à un rythme soutenu. L’endettement bancaire s’impose ainsi, pour une fraction croissante de la population, comme un amortisseur indispensable pour lisser sur plusieurs mois la concentration de charges exceptionnelles, lit-on dans Les Inspirations Éco.

Dans cette trajectoire, le mois d’août constitue une étape charnière particulièrement délicate. La préparation de la rentrée scolaire ne s’effectue plus à la veille du premier jour de classe, mais s’échelonne tout au long des semaines estivales. Les frais de scolarité, l’achat des fournitures, du matériel pédagogique, du mobilier ou de l’habillement viennent alourdir des budgets déjà sollicités par les vacances, les sorties et les déplacements. Pendant ce temps, l’ensemble des dépenses incontournables (loyers, mensualités d’emprunts immobiliers, factures d’énergie et frais de transport) conserve sa rigidité habituelle, sans offrir le moindre espace de respiration.

L’analyse de cet engrenage montre que l’enjeu ne réside plus seulement dans le calcul d’une facture moyenne de rentrée, par nature variable selon la taille des familles, le niveau d’enseignement ou le choix entre secteur public et privé. Le sujet principal réside dans l’accumulation simultanée de ces engagements financiers. Confrontés à cette surcharge, de nombreux foyers se voient contraints d’opérer des arbitrages drastiques: de raccourcir les séjours de vacances, reporter l’acquisition de biens durables ou mobiliser davantage leurs lignes de crédit. Alors même que la consommation globale résiste au niveau macroéconomique, cette fermeté apparente dissimule une fragilisation progressive des équilibres individuels, où chaque dépense avancée ou financée à crédit réduit d’autant les marges de manœuvre pour les mois à venir, et ce pour l’ensemble de ces familles.