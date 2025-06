Marsh Morocco organise le «Risk and Resilience Summit 2025»

Lors de la 1ère édition du «Risk and Resilience Summit 2025», le 12 juin 2025 à Casablanca.

Lors de cet événement, l’équipe de Marsh Morocco a présenté les principaux enseignements de la 20ème édition du Global Risk Report, une étude annuelle publiée par le World Economic Forum (WEF) en partenariat avec Marsh McLennan, dont les résultats sont présentés chaque année au Forum économique de Davos.

Le Global Risk Report présente une analyse approfondie des risques mondiaux à travers les résultats de l’enquête sur la perception des risques (Global Risk Perception Survey (GRPS) menée auprès de plus de 900 experts à l’échelle mondiale.

L’édition 2025 a pointé l’aggravation des tensions géopolitiques et géoéconomiques. La résurgence des conflits armés entre États représente le risque le plus pressant pour l’année à venir. Le retour des protectionnismes, et les divergences entre grandes puissances économiques, créent un climat d’instabilité sur le commerce mondial.

Le rapport aborde les perturbations causées par la transformation numérique, modifiant les dynamiques de risque dans divers secteurs, y compris la cybersécurité et l’émergence à grande échelle de l’IA.

En outre, la montée de la désinformation est identifiée comme un risque croissant, affectant la confiance du public et la stabilité sociale, ce qui pose des défis pour la gouvernance.

La rapport constate également que les impacts du changement climatique continuent d’être une préoccupation majeure, avec des implications significatives pour la sécurité, l’économie et la santé publique.

Lors de cette édition inaugurale du Risk and Resilience Summit, les experts ont partagé leurs perspectives sur la perception du risque au Maroc et la manière dont les entreprises marocaines devraient naviguer dans ce paysage complexe de risques et renforcer leur résilience face aux défis futurs.