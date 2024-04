Marrakech: les hôtels font le plein

Marrakech a fait le plein ce week-end d’Aid-Al-Fitr. Le constat est du quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 16 avril. «Une effervescence exceptionnelle s’explique en grande partie par la concomitance des festivités de l’Aïd et du début des vacances scolaires en France, offrant ainsi une opportunité inestimable aux 230 établissements hôteliers de la ville», lit-on.

«S’y ajoutent des campagnes publicitaires, des promotions tous azimuts et l’envie de voyager, le rush des touristes nationaux a réussi à reproduire le miracle saisonnier pour Marrakech», indique Lahcen Zelmat, vice-président du conseil régional du tourisme de Marrakech/Safi cité par le quotidien.

«Cette période faste profite également aux commerçants et artisans de la médina, ainsi qu’aux propriétaires de locations saisonnières telles que Airbnb, qui enregistrent également une forte demande. Et même si les réservations et ventes liées aux vacances de printemps ont été conclues, il y a plusieurs semaines de cela, les last minutes sont toujours de rigueur et représentent parfois jusqu’à 30% des arrivées», écrit L’Economiste.

Marrakech a démarré l’année 2024 sur les chapeaux de roues. La ville a enregistré, selon les professionnels, une augmentation de 10% des arrivées et de 12% des nuitées par rapport à la même période 2023, gardant sa position de leader sur le plan touristique. Elle aurait même battu un record en termes de nuitées avec 700.000 nuitées touristiques enregistrées au cours du mois de janvier selon un professionnel de la place.

Les perspectives pour le mois de mai sont tout aussi satisfaisantes. «L’événementiel reprend en ce mois d’avril avec la deuxième édition du Gitex Africa Morocco, placée sous le haut patronage royal. Un événement majeur dans le domaine numérique et de l’innovation technologique prévu du 29 au 31 mai 2024. Cette édition promet une montée en puissance tant sur le plan qualitatif que quantitatif», lit-on encore.

D’abord en termes d’espace, puisque l’événement est déployé sur 85.000 m2, couvrant un large éventail de secteurs, allant du cloud à la cybersécurité en passant par la santé et les smart cities. Au total, plus de 600 réunions sont programmées entre startups, investisseurs et entreprises.

Les organisateurs et à leur tête l’Agence du développement du digital s’attendent à quelque 50.000 visiteurs acheteurs, 1.800 exposants et 550 délégations ministérielles.