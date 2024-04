Morocco Sotheby’s International Realty lance la «Location de Vacances» à Marrakech

Morocco Sotheby’s International Realty a inauguré son département de location de vacances à Marrakech. Le représentant au Maroc du leader mondial de l’immobilier de prestige précise, dans un communiqué, que cette initiative vient compléter l’activité «Vente» de l’entité marocaine ouverte en 2020 à Marrakech. Elle vient répondre à la demande croissante de séjours d’exception dans l’une des destinations les plus prisées dans le monde.

En 2023, plus de 60% des visiteurs ont opté pour la location lors de leurs vacances à Marrakech, ce qui représente une croissance de plus de 10% par rapport à 2022. Fort de cette tendance, le bureau marocain de Sotheby’s International Realty a décidé d’élargir son offre afin de s’inscrire dans cette dynamique positive, en offrant une sélection exclusive de propriétés haut de gamme qui répondent aux exigences de sa clientèle cible.

Dans un cadre où le luxe et l’authenticité se rencontrent, Morocco Sotheby’s International Realty présente une première sélection de biens qui permet, dès à présent, de couvrir une partie importante des produits recherchés pour un séjour à Marrakech et dans sa région. «Un riad au cœur de la médina millénaire, une villa nichée dans la Palmeraie, un penthouse dominant l’Hivernage, une villa au contact du jardin Majorelle, une maison en front de golf ou simplement une vue sur l’Atlas: notre sélection se veut particulièrement sélective et foncièrement qualitative», déclare Meryem Lahmamssi, responsable du Listing Location.

Compte tenu de l’intérêt porté à la sélection des biens, le Département Location vise à offrir une expérience client de premier ordre. Marie-Charlotte Cerino, responsable Location, poursuit avec enthousiasme: «Nous sommes ravis d’offrir à nos clients une expérience distinctive et exclusive à Marrakech. Notre objectif est de proposer un service sur mesure qui répond à chaque besoin. Nous sommes impatients à l’idée de collaborer avec nos clients pour créer des séjours luxueux, en parfaite adéquation avec les tendances futures du secteur.»

Morocco Sotheby’s International Realty, grâce à son expertise locale, son réseau mondial et son niveau d’exigence, se positionne de manière idéale pour anticiper et influencer l’évolution du marché de la location de vacances à Marrakech.

Morocco Sotheby’s International Realty ne compte pas s’arrêter là. «Notre équipe dédiée est dès à présent prête à fournir une écoute et un service efficace et raffiné. Le lancement prochain d’une conciergerie pour aller plus loin dans le niveau de service et l’ambition de continuer à intégrer des biens exclusifs guident nos actions futures», déclare Nicolas Béguin, directeur de l’entité marocaine.