Immobilier: Al Miaraj Promo réagit aux accusations sur son projet de Lissasfa

Certains médias ont fait état de «défauts de construction» entachant le complexe résidentiel «Les jardins Al Miaraj», sis au quartier Lissasfa, à Casablanca. Les dégâts auraient touché des dizaines d’appartements, obligeant leurs propriétaires à résider provisoirement dans d’autres logements à l’intérieur de ce même complexe, destinés à être commercialisés.

De son côté, Al Miaraj Promo affirme que ces plaintes ne concernent que 5% des habitants. «Des solutions pratiques, techniques et juridiques ont été recherchées en coordination étroite avec l’association des propriétaires pour résoudre ces problèmes dès les premiers signalements des résidents», précise le promoteur immobilier dans une lettre explicative dont Le360 détient une copie.

Al Miaraj Promo affirme avoir pris des mesures immédiates pour réparer les fissures, à la fois celles affectant les parties communes et celles touchant les appartements individuels, en plus d’héberger temporairement les familles affectées dans d’autres logements pendant les travaux de réparation.

La société souligne qu’elle suit de près l’évolution de la situation en mobilisant ses équipes, ajoutant qu’un laboratoire d’études techniques et d’ingénierie a été mandaté pour identifier les causes des dommages et proposer des solutions de réparation appropriées, en coordination avec le syndic de la résidence.

À en croire la même source, une police d’assurance spécifique, couvrant la garantie décennale de la résidence, a été souscrite auprès d’une compagnie d’assurance pour une durée de 10 ans. Les dommages constatés ont été portés à la connaissance de l’assureur, déclenchant ainsi la procédure de garantie pour prendre en charge les coûts de réparation, est-il précisé.

Dans sa lettre, Al Miaraj Promo assure maintenir un échange permanent avec les membres du syndic. Les dernières lettres adressées au bureau du syndic, datées du 14 et 15 décembre 2023, ont permis de rassurer les résidents que toutes les mesures nécessaires seront prises pour réparer tous les dommages, depuis les fondations jusqu’aux parties supérieures des bâtiments.