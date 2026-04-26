Marrakech et Casablanca, nouveaux terrains de jeu des géants de l’hôtellerie mondiale

Le Maroc s’impose comme l’un des marchés les plus convoités par les grandes chaînes hôtelières internationales. Entre records touristiques et projets pharaoniques, le Royaume vit une mutation sans précédent de son paysage hôtelier, portée par l’échéance 2030. «Mais derrière cette effervescence se pose une question cruciale : qui tirera réellement profit de cette manne?», s’interroge le magazine hebdomadaire Challenge. Les grues qui dominent les cieux de Marrakech et de Casablanca ne sont que la partie visible d’une transformation bien plus profonde. Cité par Challenge, Najib Erraiss, Managing Partner de Morocco Franchise Alliance, explique que «le Maroc ne connaît pas une simple phase de croissance, mais un véritable changement d’échelle». Une dynamique alimentée par une combinaison unique: performance touristique, visibilité internationale et structuration progressive de l’offre.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2025, le Maroc a accueilli près de 19,8 millions de touristes et généré 138 milliards de dirhams de recettes, des records qui confirment l’attractivité du pays. Une tendance appelée à s’amplifier à l’approche de 2030, comme l’a souligné Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire: «l’accueil de près de 20 millions de touristes en 2025 reflète la transformation profonde du tourisme marocain. Un tourisme plus performant, plus durable et qui crée de la valeur au niveau des territoires».

Pour Erraiss, «cette évolution dépasse le simple cadre touristique. Le Maroc n’est plus seulement une destination attractive, il est devenu un marché stratégique pour les géants mondiaux de l’hospitalité». Une analyse partagée par Ronny Maier, vice-président régional de Marriott International, qui déclarait récemment que «le Maroc continue d’être un marché de croissance clé pour notre région. Cette expansion nous permet de mieux répondre aux besoins changeants des voyageurs».

Les projets ne manquent pas. Selon le rapport 2025 du W Hospitality Group, l’Afrique du Nord affiche une croissance annuelle de 23% en matière de développement hôtelier. Le Maroc, deuxième marché africain dans ce domaine, compte 58 hôtels et plus de 8.500 chambres en projet, dont 72% déjà en construction. «Ce taux de concrétisation élevé est un signal fort: il ne s’agit pas d’annonces, mais bien d’une transformation tangible du paysage hôtelier», précise Erraiss.

Derrière cette expansion se cache un modèle économique bien rodé. Les groupes internationaux privilégient les contrats de management: les investisseurs locaux financent les infrastructures, tandis que les enseignes étrangères assurent la gestion, la distribution et l’exploitation. Un système qui leur permet de limiter les risques financiers tout en renforçant leur emprise sur le marché, via leurs standards, leurs centrales de réservation et leurs redevances.

Cette dynamique redessine aussi la géographie touristique du pays. Marrakech, destination historique, entre dans une phase de montée en gamme et de saturation relative. Casablanca s’affirme comme le hub du tourisme d’affaires, comblant progressivement son déficit en établissements haut de gamme. Rabat, quant à elle, mise sur le segment premium, en phase avec sa transformation urbaine et culturelle.

Pourtant, cette ruée vers l’or hôtelier soulève des enjeux majeurs. «La question n’est pas seulement de construire plus, mais de savoir qui finance, qui opère, qui commercialise et qui capte la marge», souligne Erraiss. Si les bénéfices macroéconomiques sont indéniables (professionnalisation des ressources humaines, montée en gamme des services, intégration dans les programmes de fidélité internationaux), les risques le sont tout autant.

Le premier est celui de la standardisation. L’imposition de normes globales pourrait gommer l’authenticité qui fait la singularité du Maroc. Le deuxième concerne la pression sur les acteurs locaux, confrontés à une concurrence accrue sur le foncier et les talents. Enfin, la capture de la valeur par les groupes internationaux interroge l’équilibre du modèle économique.

«Attirer les grandes marques n’est plus le défi principal. Le véritable enjeu est désormais d’imposer des conditions favorables à l’économie locale», insiste Erraiss. Cela passe par l’intégration de l’artisanat, le transfert de compétences et l’émergence d’acteurs nationaux capables de rivaliser avec les standards internationaux. À l’horizon 2030, cette ruée des chaînes hôtelières apparaît comme une opportunité majeure pour le Maroc. Mais elle représente aussi une course contre la montre pour préserver ce qui fait l’essence même de sa destination. Entre croissance et identité, le Royaume devra trouver le juste équilibre.